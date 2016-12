Fortuna de gabinete de Trump, mayor a cuatro mil 500 MDD: Forbes

Según la revista, sería la mayor en la historia moderna de EU

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (26/DIC/2016).- La fortuna combinada de las personas nominadas para formar el gabinete del presidente electo Donald Trump asciende a cuatro mil 500 millones de dólares, con lo que sería la mayor en la historia moderna de Estados Unidos, según la revista Forbes.



Las fortunas combinadas de los nominados al gabinete de Trump es 60 por ciento superior a la de los funcionarios que forman parte del primer círculo del presidente Barack Obama.



El monto de la fortuna combinada del gabinete, además, aumentará aún más debido a que faltan dos carteras por contar con sus propios nominados: agricultura y asuntos de los soldados veteranos de Estados Unidos.



El cálculo de la fortuna de los nominados para el gabinete no incluye los activos del presidente electo, calculados por Forbes en tres mil 700 millones de dólares, ni los de los funcionarios seleccionados que estrictamente no conforman el primer círculo de Trump.



Además del propio Trump, el gabinete cuenta con dos multimillonarios, o personas con fortunas personales mayores a los mil millones de dólares.



El más acaudalado es el nominado para el Departamento de Comercio, Wilbur Ross, con una fortuna de dos mil 500 millones de dólares, de acuerdo con Forbes. Ross fundó un fondo de inversión que hizo una fortuna durante la crisis financiera.



La otra multimillonaria es Betsy DeVos, nominada para el Departamento de Educación, con una fortuna de mil 250 millones de dólares. DeVos está casada con uno de los herederos de la firma de cosméticos Amway.



Siguen Rex Tillerson, para el Departamento de Estado, con 325 millones de dólares; Steve Mnuchin, para el Departamento del Tesoro, con 300 millones de dólares y Andy Puzder, para el Departamento del Trabajo, con 45 millones de dólares.



Además, Ben Carson, para el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, con 29 millones de dólares; Elaine Chao, para el Departamento del Transporte, con 24 millones de dólares y Tom Price, para del Departamento de Salud, con 10 millones de dólares.



También: Jeff Sessions, como procurador general, con seis millones de dólares; James Mattis, para el Departamento de la Defensa, con cinco millones; John Kelly, para el Departamento de Seguridad Nacional, con cuatro millones y Rick Perry, para el Departamento de Energía, con dos millones.



Los únicos dos miembros del gabinete que no son millonarios, o que cuentan con una fortuna menor a un millón de dólares, son el vicepresidente electo, Mike Pence, con 800 mil dólares y el nominado para el Departamento del Interior, Ryan Zinke, también con 800 mil dólares.



Forbes apuntó que aunque una ola populista favoreció el triunfo de Trump en las elecciones presidenciales de noviembre pasado, la selección de su gabinete apunta a que el magnate de los bienes raíces "no es un hombre del pueblo".