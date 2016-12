Netanyahu traslada protesta a embajador de EU por abstención en la ONU

Se transmitió una queja oficial por la abstención el viernes de su país en la votación de una resolución contra los asentamientos judíos

JERUSALÉN, ISRAEL (25/DIC/2016).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, trasladó hoy al embajador estadounidense en Tel Aviv, Dan Shapiro, una queja oficial por la abstención el viernes de su país en la votación de una resolución contra los asentamientos judíos, informan medios locales.

En una reunión que tuvo lugar a última hora de la tarde en Jerusalén, y de la que no ha trascendido ninguna información ni su duración, Netanyahu le reiteró la indignación de Israel con el texto de la resolución, que considera ilegales los asentamientos judíos en el territorio ocupado de Cisjordania y Jerusalén Este.

La resolución, que obtuvo catorce votos a favor, fue aprobada gracias a la crucial abstención de Washington, que ponía fin así a décadas de apoyo incondicional a su aliado en el Consejo de Seguridad y de vetos reiterativos en cualquier cuestión relacionada con el conflicto palestino-israelí.

Por la mañana, en la reunión del Consejo de Ministros, Netanyahu ya había acusado al presidente Barack Obama y al secretario de Estado, John Kerry, de haber maquinado la resolución.

"De la información que tenemos, no nos cabe duda de que la Administración Obama estuvo detrás de su gestación, la apoyó, coordinó su redacción y exigió su aprobación", afirmó.

Horas antes el ministro de Medio Ambiente, Zeev Elkin, reveló que había constatado con las autoridades de Ucrania, miembro del Consejo, que Washington les exigió el voto a favor, cuando Kiev se inclinaba por la abstención.

Inmediatamente después de la reunión con el embajador estadounidense, Netanyahu acudió al Muro de las Lamentaciones, el lugar más sagrado del judaísmo y situado en la parte ocupada de Jerusalén, para encender junto con todos sus ministros la segunda vela de la fiesta judía de Janucá.

"No tenía previsto venir aquí esta noche, pero a raíz de la resolución de la ONU, pensé que no había mejor lugar para encender las velas que el Muro de las Lamentaciones", afirmó.

Y declaró: "El Muro de las Lamentaciones no es territorio ocupado. El barrio judío de la ciudad vieja no está ocupado. Los otros lugares no están ocupados. Por tanto, no aceptamos, no podemos aceptar, esta resolución".