Hermano de tunecino buscado en Berlín le pide que se entregue

Piensan que Anis pudo haberse radicalizado cuando estuvo en una prisión en Italia

BERLÍN, ALEMANIA (22/DIC/2016).- El hermano de un tunecino fugitivo, principal sospechoso del incidente mortal en el mercado navideño de Berlín, instó a Anis Amri a entregarse a las fuerzas de seguridad alemana, cuando las autoridades de toda Europa buscan al atacante.



Miembros de la familia de Amri, hablando desde su ciudad natal de Oueslatia en el centro de Túnez, están sorprendidos luego de conocer que Anis es el principal sospechoso del ataque con un camión en el centro de Berlín, que dejó 12 personas muertas.



Amri, quien cumplió 24 años el jueves, salió de Túnez hace años para Europa, pero había estado en contacto regular con sus hermanos a través de Facebook y vía telefónica.



El hermano dijo que Anis puede haberse radicalizado cuando estuvo en una prisión en Italia, donde se fue después de salir de Túnez a raíz de los levantamientos de la llamada primavera árabe.



Esta declaración se produce cuando las autoridades alemanas se enfrentan a una creciente presión después de que se conoció que el tunecino había estado bajo vigilancia policial y había estado en contacto con un reclutador del Estado Islámico.



Anis Amri estuvo bajo vigilancia policial durante varios meses hasta septiembre de este año debido a que se sospechaba que planeaba un robo en Berlín para financiar la compra de armas, dijo Karen Müller, portavoz del fiscal de Berlín.



Las autoridades también sabían que Amri había interactuado con Abu Walaa, un hombre de 32 años de ascendencia iraquí arrestado en noviembre por cargos de reclutar y enviar combatientes de Alemania al grupo yihadista en Iraq y Siria.



La evidencia clave en el caso de Walaa provino de un desertor del EI que había regresado a Alemania y acusó al yihadista de reclutarlo y organizar su viaje a Siria.



En un comunicado, la fiscalía ofrece hasta 150 mil dólares por información que conduzca a la detención de Amri, al que caracteriza como violento y podría esta armado, mide un metro 78 centímetros, pelo negro y ojos castaños.



Sin embargo, la filtración del nombre del sospechoso y la fotografía en la prensa pueden haber alterado los intentos de encontrarlo.



En Duesseldorf, Ralf Jäeger, ministro del Interior del estado de Renania del Norte-Westfalia (RNW), dijo que el tunecino parecía haber llegado a Alemania en julio de 2015 y que su solicitud de asilo fue rechazada.



Había vivido principalmente en Berlín desde febrero, pero estuvo recientemente en NRW, señaló Jäeger.



Después de ser rechazado por asilo, debería haber sido deportado pero no podría ser devuelto a Túnez porque sus documentos estaban desaparecidos, sostuvo.



Aunque las autoridades han tratado de acelerar la deportación de solicitantes de asilo rechazados este año, todavía hay un rezago en Alemania de decenas de miles, muchos de los cuales son capaces de resistir porque sus países de origen se niegan a llevarlos de regreso.



Amri, comentó Jäger, fue uno de ellos. No había sido deportado porque -como muchos solicitantes de asilo en Alemania- no tenía pasaporte.