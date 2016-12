Policía reprime a diputados y manifestantes en Argentina

Ambos grupos buscaban presenciar el juicio de una dirigente social, Milagro Sala, cuya libertad ha sido pedida por la ONU, la CIDH y Amnistía

BUENOS AIRES, ARGENTINA (21/DIC/2016).- Un grupo de policías reprimió hoy en Argentina a diputados y manifestantes que querían presenciar el juicio de una dirigente social cuya libertad ha sido pedida por la ONU, la CIDH y Amnistía Internacional.



La acción policial se registró en la ciudad de Jujuy, ubicada a mil 500 kilómetros de Buenos Aires, y que es gobernada por Gerardo Morales, aliado político del presidente Mauricio Macri.



Diputados del opositor Frente para la Victoria viajaron hasta esa ciudad para escuchar la sentencia del primer juicio que se realiza en contra de Milagro Sala, quien es considerada por algunos sectores como presa política de los gobiernos nacional y provincial.



Cuando llegaron a los tribunales, los policías impidieron el ingreso de los legisladores, sindicalistas y manifestantes que se congregaron en el lugar y comenzaron a amenazarlos, empujarlos y golpearlos.



La imagen de un policía que sujeta por la espalda y que rodea con su brazo el cuello de la diputada Mayra Mendoza provocó un escándalo porque demostró el nivel de violencia que tuvo la represión ordenada por Morales.



Los diputados fueron a apoyar a Sala, una dirigente de 51 años que creó "Tupac Amaru", una organización que logró operar múltiples programas sociales que beneficiaron a parte de la población más desfavorecida de Jujuy.



Sus opositores la acusan de una serie de hechos fraudulentos y crímenes que hasta ahora no han sido probados pero sí ampliamente difundidos a través de una intensa campaña mediática en su contra.



La líder fue detenida el pasado 16 de enero en Jujuy, acusada de "instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real" al protestar frente a la casa de Gobierno por el recorte de subsidios para la construcción de viviendas y el trabajo de cooperativas.



El proceso en contra de Sala ha acumulado tal nivel de irregularidades que organismos como el Grupo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch han exigido su liberación.



Las autoridades se negaron a liberar a la dirigente y, en cambio, invitaron a comisiones de ONU y de la CIDH para que revisen "in situ" sus condiciones de detención.



Desde que Sala fue detenida, la justicia jujeña, que responde a Morales, acumuló múltiples causas en su contra, y la primera de ellas iba a culminar este jueves.



En este caso se le acusa de haber orquestado una violenta protesta en contra de Morales en 2009, cuando todavía no era gobernador, pero los testimonios a lo largo del juicio comprobaron que Sala ni siquiera estuvo presente durante la agresión.