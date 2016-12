Italia refuerza medidas de seguridad

El Vaticano es considerado un objetivo previsible como posible blanco de ataques

BERLÍN, ALEMANIA (20/DIC/2016).- Italia está reforzando las medidas de seguridad en lugares donde se prevén grandes aglomeraciones, como la presencia del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro.

El ministro del Interior, Marco Minniti, presidió una reunión de jefes policiales y de inteligencia tras el ataque a un mercado navideño en Berlín.

Un comunicado del ministerio no indica dónde se acrecentará la seguridad. Pero según agentes de seguridad, en el pasado los extremistas han dicho que el Vaticano, como símbolo de la cristiandad, es un blanco previsible.

El jefe de la policía federal criminal alemana dice que no puede descartar que haya participantes en el ataque al mercado navideño de Berlín en libertad.

Holger Muench dijo a la prensa que las autoridades no tienen certeza de que el hombre detenido sea el conductor del camión, no han hallado la pistola que creen se utilizó para matar al pasajero del camión y que no se sabe cuántas personas estuvieron implicadas.

Por todo eso, dijo, "naturalmente mantenemos el alerta e investigamos en todos los sentidos".

Dice que seis de las 12 personas muertas han sido identificadas y todas son alemanas, pero que no conoce la nacionalidad de las otras seis.

El principal fiscal de Alemania dice que los investigadores están tratando el ataque a un mercado navideño en Berlín como un acto de terrorismo a pesar de que nadie lo ha reivindicado como tal.

Peter Frank también dijo a los reporteros el martes que no se sabe todavía si el atacante era solo uno o más y agregó que el sospechoso que está detenido "posiblemente no sea el perpetrador ni pertenezca al grupo de perpetradores".

El primer ministro de Pakistán Nawaz Sharif expresa sus condolencias por las víctimas del ataque a un mercado navideño en Berlín.

La policía alemana detuvo a un solicitante de asilo paquistaní como sospechoso del atentado del lunes.

El Papa Francisco hace un llamado a pelear contra "la locura del terrorismo".

En un telegrama enviado el martes al arzobispo de Berlín para expresar sus condolencias, Francisco dijo que está orando por los muertos y heridos en el ataque a un mercado navideño en Berlín.

Según el jefe de policía de Berlín, no está claro si el hombre detenido a raíz del ataque fatal con un camión a un ajetreado mercado navideño fue realmente el conductor.

El ataque dejó 12 muertos y medio centenar de heridos.

El dueño de una compañía de transportes polaca dice que el conductor que fue la primera víctima del ataque fatal con un camión a un ajetreado mercado navideño fue muerto a puñaladas y tiros en la cabina del vehículo.

Ariel Zurawski dijo que por pedido de las autoridades alemanas pudo identificar a la víctima, Lukasz Urban, de 37 años, en las fotos que le mostraron.

"Su cara estaba hinchada y ensangrentada. Era evidente que luchó por su vida", dijo Zurawski a la televisora TVN.