Merkel afirma que se esclarecerá ataque terrorista en Berlín

Las muertes por el presunto atentado ascendieron a 12, y 48 resultaron lesionadas

BERLÍN, ALEMANIA (20/DIC/2016).- La canciller federal alemana Angela Merkel confirmó hoy que se "esclarecerá con todos los castigos posibles que la ley permite" el atropello masivo en un mercado en esta capital, el que se investiga como "un atentado terrorista".

En una declaración institucional, expuso que "será difícil" para muchos alemanes asumir la idea de que el atentado lo cometió una persona que pidió asilo y protección a Alemania, ya que es "repelente que se haya abusado de la confianza" de quienes ofrecen ayuda a los refugiados.

Reiteró que este suceso, que dejó 12 personas muertas y 48 heridas, "es algo repelente" de cara a tantas personas que han llegado a Alemania como asilados y que sí se han adaptado a la convivencia en el país.

Merkel anunció que se reunirá este martes el gabinete de crisis con todas las áreas implicadas a nivel federal y berlinesa, para analizar la situación que vive el país tras estos sucesos.

"Como otros millones de alemanes me pregunto ¿cómo podemos vivir con algo tan horrible como que en un mercado navideño puede haber un asesinato que le quite la vida a tantas personas?, no tengo respuesta", expresó.

"Lo que sé es que no vamos a renunciar a la navidad, a los mercados, a las horas con la familia y los amigos, no queremos vivir con miedo que nos paralice. Encontraremos la fuerza para vivir como queremos, libres unos con otros", manifestó.

La canciller enfatizó su solidaridad con las víctimas y sus familias, así como con los cuerpos de seguridad y emergencia, y agradeció a la policía su esfuerzo por ahondar en las investigaciones.