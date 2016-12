Fallecieron 50 civiles en ataques en República Centroafricana

Los hechos se produjeron entre el pasado 21 y 27 de noviembre en Bocaranga y Koui

NAIROBI, KENIA (20/DIC/2016).- Al menos 50 personas murieron recientemente en ataques perpetrados por el grupo Retorno, Recuperación, Rehabilitación (3R) que violó, mató a civiles y causó el desplazamiento de al menos 17 mil ciudadanos en el noroeste de la República Centroafricana, denunció hoy Human Rights Watch (HRW).

Los ataques que acabaron con la vida de al menos 50 civiles se produjeron entre el pasado 21 y 27 de noviembre en Bocaranga y Koui, provincia de Ouham Pendé, en el noroeste del país, informó HRW en un comunicado.

Miembros del nuevo grupo armado 3R dispararon y mataron a civiles, violaron a mujeres y niñas y saquearon y quemaron aldeas, lo que obligó al desplazamiento de al menos 17 mil personas, de las cuales 14 mil huyeron a la ciudad de Bocaranga y tres mil a la frontera con Camerún.

"El grupo armado 3R, que se presenta a sí mismo como el protector de los Peuhl -etnia minoritaria de la región-, ha incrementado su fuerza y expandido ataques abusivos", dijo la investigadora de HRW en África, Lewis Mudge.

"¿Dónde está su marido?, me preguntaron, y les dije que no estaba allí, así que uno de ellos cargó su arma y apuntándome me dijo: vamos a tener sexo contigo. Me tiró al suelo y (uno de ellos) me violó", contó a HRW una víctima de 30 años.

La organización denunció que la misión de Naciones Unidas en República Centroafricana (MINUSCA) no puede proteger completamente a los civiles en la zona, a pesar de contar con 12 mil 870 agentes, 100 de ellos en Bocaranga y 100 en De Gaulle, lugares donde se perpetraron estos últimos ataques.

Bajo el mando del autoproclamado general Sidiki Abass, 3R surgió a finales de 2015 para proteger a la población pehul -etnia musulmana minoritaria en la región- de los ataques de los combatientes cristianos conocidos como "Anti-Balaka".

El país vive un complicado proceso de transición desde que en 2013 los exrebeldes Séléka derrocaran al presidente François Bozizé, desatando una ola de violencia sectaria entre musulmanes y cristianos que causó miles de muertos y ha obligado a cerca de un millón de personas a abandonar sus hogares.

La elección de Faustin Archange Touadéra como nuevo presidente en febrero de este año debía abrir una nueva etapa para República Centroafricana, que sin embargo todavía tiene muchos problemas para controlar a los grupos rebeldes en zonas alejadas de la capital.