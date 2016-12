Mexicanos, nueve de cada 10 deportados de EU

Con la estrategia Somos Mexicanos, el INM busca facilitar la reinserción social y económica de los repatriados

GUADALAJARA, JALISCO (20/DIC/2016).- En 2015, el Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno de Estados Unidos registró 235 mil 413 eventos de repatriación. De esa cantidad, y de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración (INM), 207 mil 398 involucraron a mexicanos: 88 por ciento.

La cifra de expulsados creció en un año, pues en 2014, Estados Unidos sumó 315 mil 943 deportaciones, de las cuales 243 mil 196 (76%) se relacionaron con personas nacidas en México.

En promedio, en 2015 fueron expulsados cada día 52 oaxaqueños, 50 michoacanos, 48 guerrerenses, 39 guanajuatenses, 30 poblanos y 28 jaliscienses que cruzaron la frontera de manera ilegal.

Sin embargo, 2015 también fue el año en el que menos deportaciones hubo desde que Barack Obama llegó a la Presidencia de Estados Unidos.

En 2008 se contabilizaron 369 mil 221 eventos de repatriación y en los siguientes años la cifra se incrementó hasta llegar a 409 mil 849 en 2012.

El día en que Francisco Chávez cruzó el Río Bravo, el 13 de diciembre de 1997, en Guadalajara nevaba. 15 años después, cuando el avión en que lo deportaron llegó al Aeropuerto Miguel Hidalgo, había Sol, pero el ambiente era frío y gris.

Desde que abandonó el país, Francisco no pensó en regresar. México eran sus padres, una deuda bancaria impagable y Valle de Juárez, municipio del cual salió a los 18 años.

En Estados Unidos conoció la nieve, aprendió a trabajar en la construcción y defendió sus derechos como migrante. Se recuerda en una marcha, a principios de este siglo, gritando: “¡Sí se puede!” para conseguir una licencia de conducir.

Durante sus primeros años en ese país, era fácil que lo identificaran como mexicano por la ropa que usaba para cubrirse del frío, porque se perdía en el “desierto” de nieve de Chicago y porque pedía la comida a señas.

Francisco baja la mirada y la clava en la mesa blanca en la que está sentado cuando cuenta que en marzo de 2012 llegaron a su lugar de trabajo unos estadounidenses que se sorprendieron de su solvencia laboral.

Al día siguiente, un grupo de policías los rodeó y un compañero fue detenido por no traer a la mano identificaciones. Como no hablaba inglés, Francisco quiso ayudarlo y ahí comenzó el problema.

“Le empecé a alegar al policía que sabía lo que eran los derechos del migrante. O te escondes y nunca sales, o tratas de asomarte tantito y buscar cómo defenderte. Yo creo que soy el primero que deportan por interceder por alguien”.

Francisco, de 38 años, estuvo una semana en un centro de detención de Chicago, sitio que describe como una vecindad para 200 personas en donde vio que las autoridades separaban a los migrantes latinos y a los del resto del mundo, y que los blancos eran favorecidos con mejores espacios.

Al salir de ese lugar siguió un proceso que terminó en diciembre de 2012, cuando regresó a México luego de 15 años de vivir en EU. “Yo no quería molestar; prefería ser invisible. Sí vivo aquí, sí camino, pero no te des cuenta que estoy aquí. En mi cabeza lo primero que me pasaba era: ¿Qué voy a hacer en México?”.

En el avión que lo trajo a Guadalajara había un ambiente pesado. “Todos traen la mirada perdida, nadie se quiere voltear a ver porque piensan que la desgracia del otro es más grande o menor que la tuya. Entras en estado de negación”.

Durante el viaje de tres horas y media pensó que en Estados Unidos dejaba algo que no reconstruiría ni recuperaría en México.

Llegó al aeropuerto tapatío sin equipaje. Dice que al no estar esposado llegó como si nada. Nadie lo esperaba y nadie le preguntó sus datos. Era el día de su cumpleaños y México le daba la bienvenida.

Sin ahorros ni contactos llegó a la casa de sus padres. Vio, colgadas en la pared, las fotografías con las caras de él y sus cuatro hermanos cuando eran niños. Abrió un clóset y vio telarañas. Pensó en el tiempo que había pasado y miró a sus padres. Acongojado, permaneció tres meses encerrado.

A pesar de que le falta un año y medio para terminar la Licenciatura en Derecho, hace un mes y medio Francisco intentó regresar a Estados Unidos con papeles falsos. Dice que su intención era hacerse pasar por un pandillero estadounidense, para lo cual se rapó el cabello y las cejas. Por la ayuda pagaría cinco mil 500 dólares. Sin embargo, cuando estaba formado en un punto de Nogales, cambió de opinión al ver a tres hombres deportados que tenían la misma mirada perdida que vio en el avión. No quiso ir a la cárcel ni pasar por una situación similar. Entonces decidió terminar la carrera y convertirse en abogado.

En 2012, el Gobierno registró mil 222 repatriaciones al día en promedio, la cifra más alta durante los ocho años de Obama. Uno de esos fue Francisco, quien a cuatro años de su regreso indica que, al contar su historia, se quita un peso de encima.

LOS CINCO PRIMEROS

Entre enero de 2014 y octubre de 2016, Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Guanajuato y Puebla fueron los cinco Estados que más deportaciones tuvieron.

Entre enero y julio de 2016, Guadalajara, Zapopan, Lagos de Moreno y Ojuelos concentraron 21% de los deportados de origen jalisciense. La mayoría de los repatriados se dedicaban a la agricultura y a la construcción.

Pretenden reducir fraudes en los trámites de visa

Para evitar que más habitantes jaliscienses sean engañados al tramitar una visa, miembros de la Unidad de Prevención de Fraude del Consulado de los Estados Unidos en Guadalajara visitaron durante este año áreas rurales en Nayarit, Aguascalientes y Colima. En Jalisco estuvieron en Puerto Vallarta y en Ciudad Guzmán.

Kathleen M. Guerra, cónsul regional de Prensa y Cultura, afirma que, aunque este problema es difícil de medir, en ocasiones han acudido a estos Estados porque sus autoridades solicitaron su presencia con el fin de que dieran recomendaciones a la población. Durante las presentaciones públicas, los funcionarios explican a los presentes cómo evitar fraudes en visas de turista y de trabajo temporal. También les acentúan que toda la información que necesitan está en la página de internet del Consulado y sólo tienen que pagar una vez su cita.

“Sabemos que esos coyotes existen en todas los municipios del Estado y cualquier persona en cualquier parte de México puede venir a Guadalajara para solicitar una visa. Es muy difícil medir el nivel de actividad en términos de los coyotes porque podría ser en cualquier parte. También hay muchas páginas falsas en las que dicen que son del Consulado, que pueden garantizar una visa”.

Además de llevar a cabo estas visitas, también ofrecen programas que acercan a la comunidad de la región a conferencistas, escritores, expertos en el proceso electoral estadounidense, en gestión de agua y medio ambiente. También ayuda a que académicos, indígenas y estudiantes adquieran conocimientos durante estancias en Estados Unidos.

LA CIFRA

De acuerdo con el Departamento de Estado de ese país, en 2006 se entregaron 910 mil 381 visas a mexicanos. En 2015, la cifra fue de un millón 479 mil 109.

“Dreamers” se reencuentran con la ciudad

Durante la semana pasada, un grupo de “dreamers”, estudiantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran menores de edad, estuvo en Jalisco.

Durante un recorrido en el Palacio de Gobierno, Teatro Degollado y Hospicio Cabañas, Karla Chávez, nacida en Guadalajara en 1991, contó que gracias al programa de Acción Diferida, impulsado por el Presidente Barack Obama, pudo regresar a México 20 años después de que abandonó el país junto con su mamá. Las artesanías que se producen en Tlaquepaque hicieron más placentero su regreso a la ciudad.

Karla, habitante de Tennesse, acentúa que la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos es una oportunidad para que la comunidad latina luche por sus derechos.

Bernabé Soto Ramírez, quien dejó la ciudad de Guadalajara a los 11 años, comentó que Trump debe respetar a las personas como él que, a sus 26 años, actualmente colabora en Estados Unidos con una abogada migratoria y además realiza estudios sobre chicanos.

Bernabé resalta que durante su llegada a la ciudad disfrutó de la amabilidad de los tapatíos, no se sintió inseguro en ningún momento y recordó momentos al ver el Centro y la Catedral.

Principales municipios

GUÍA

Aplican estrategia Somos Mexicanos

De acuerdo con la delegación estatal del Instituto Nacional de Migración (INM), la estrategia Somos Mexicanos, implementada desde el 26 de marzo de 2014, busca facilitar la reinserción social y económica de los mexicanos repatriados desde Estados Unidos para que su retorno al país sea digno, productivo y apegado a los principios fundamentales en materia de derechos humanos.

En un documento elaborado por esta instancia federal se resalta que los encargados de este programa en Jalisco se encuentran con sueños truncados, familias separadas y personas que tienen problemas de salud y para adaptarse al país, no cuentan con documentos de identidad, ni casa, ni trabajo.

A través de Somos Mexicanos, el Gobierno federal brinda servicios básicos de alimentación y salud a los deportados, otorga a cada uno una constancia de repatriación y su Clave Única de Registro de Población (CURP), se encarga del traslado y en ocasiones gestiona que se queden en un albergue, los ayuda a recuperar sus pertenencias y a conseguir trabajo. Hasta el momento, 179 han obtenido un empleo.

Uno de los logros que reporta la delegación jalisciense del INM es el replanteamiento de los instrumentos que definían los horarios y puntos donde se realizaban las repatriaciones.

“Estos acuerdos tenían más de ocho años sin modificaciones, planteaban 25 puntos de repatriación y horarios que no respetaban a niñas, niños, adolescentes y grupos vulnerables. Durante dos años, colaborando con la Secretaría de Relaciones Exteriores, se logró la renegociación de estos acuerdos. Actualmente sólo existen 11 puntos de repatriación en la frontera norte y uno en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”.

Las remesas, en crecimiento

De acuerdo con datos del Instituto de Información Estadística y Geográfica del Gobierno de Jalisco, en 2015 la Entidad recibió dos mil 219 millones de dólares en remesas. Esta cantidad representa la más alta que obtuvo la Entidad entre 2008 y 2015. En 2009 se dio el monto más bajo, de mil 695 millones de dólares.

En 2015, Jalisco sólo fue superado por Michoacán, que en ese año registró dos mil 532 millones de dólares en remesas, y por Guanajuato, que contabilizó dos mil 264 millones de dólares.

El Instituto también compartió información en la que se destaca que Jalisco realizó exportaciones por 44 mil 767 millones de dólares, la cifra más alta de las registradas a partir de 2008, año en el que se realizaron transacciones por 28 mil 266 millones de dólares.

Sin embargo, en el rubro de las importaciones hubo una reducción. Si bien entre 2009 y 2011 éstas pasaron de 14 mil 790 millones de dólares a 24 mil 984 millones de dólares, entre 2014 y 2015 quedaron de 25 mil 790 millones de dólares a 24 mil 598 millones.

La prioridad del Servicio de Inmigración

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) destaca en su sitio de internet que un aspecto clave de la estrategia integral para evitar la inmigración ilegal y proteger la seguridad pública es aumentar la capacidad de la nación para detener y deportar a delincuentes y otros extranjeros sujetos a deportación.

“La detención y deportación de extranjeros ilegales es una de las prioridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Este compromiso ha sido respaldado por recursos importantes dedicados a los esfuerzos de detención y deportación”.

La dependencia estadounidense resalta que para obtener información sobre los detenidos alojados en una de sus instalaciones, los familiares y los abogados deben ponerse en contacto con la Oficina de Operaciones de Detención y Deportación (DRO) en ese país.

Agrega que la DRO consigue camas en instalaciones de detención y vela por el cumplimiento de los estándares nacionales de detención.

“Los estándares establecen las condiciones de vida apropiadas para los detenidos. Estos estándares han sido recopilados y publicados en el Manual de Operaciones de Detención. Éste ofrece políticas y procedimientos uniformes sobre el tratamiento de las personas detenidas por el ICE”.

TELÓN DE FONDO

Se desatan los incidentes raciales

El 15 de noviembre, una semana después de que Donald Trump ganara a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el Centro Legal sobre la Pobreza en el Sur (SPLC) reportó al menos 300 incidentes raciales o discriminatorios.

El presidente de este organismo, Richard Cohen, afirmó que estos hechos ocurrieron en calles, escuelas y centros comerciales.

Además, creó un espacio especial en su sitio de internet para reportar los incidentes, describirlos y precisar su ubicación. También puso en marcha el hashtag #Reporthate para realizar denuncias individuales.

La mayoría de los hechos correspondieron a expresiones raciales o de odio contra afroamericanos, musulmanes, miembros de la comunidad LGBT y, en menor medida, contra asiáticos, mujeres y personas con discapacidad.

En una pared de Nueva York alguien escribió “Haz a Estados Unidos Blanco otra vez” y pintó una suástica, símbolo de los nazis. En Filadelfia, la Universidad de Pensilvania inició una investigación para dar con el responsable de enviar mensajes racistas a uno de sus estudiantes afroamericanos.

En Bethesda, en Maryland, estudiantes de secundaria se burlaron de sus compañeros de origen latino. Les dijeron que regresaran a sus países o a pizcar vegetales en la frontera.

