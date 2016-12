Regresan los billetes de 100, pero la crisis económica sigue

Tras las protestas y saqueos del fin de semana, el presidente decidió que vuelvan a la circulación

CARACAS, VENEZUELA (20/DIC/2016).- Los billetes de 100 bolívares (equivalente a 0.15 dólares a la tasa oficial más alta) han vuelto luego de que el presidente Nicolás Maduro echara para atrás la medida de sacarlos de circulación como respuesta a las protestas y saqueos del pasado fin de semana, que dejaron al menos tres muertos y más de 400 detenidos en todo el país.

Sin embargo, el “regreso” de los billetes de 100 bolívares no significa que los problemas hayan terminado en el país. Ayer, las calles aledañas a agencias de bancos públicos y privados lucieron con largas filas de personas a la espera de hacerse con efectivo. Muchos cajeros automáticos expedían billetes de menor denominación y los de 100 se daban en ventanilla.

Beatriz Cortés, de 65 años, recorrió tres agencias bancarias. “Sólo me daban cinco mil bolívares en billetes de dos. Y yo sin comida en la casa”, se quejó en la fila de un banco, cuyos cajeros no funcionaban. Con eso, sólo se puede comprar un kilo de azúcar en el supermercado.

Los nuevos billetes parecen estar cada vez más lejos, aunque se esperaba que comenzaran a cicular el jueves pasado, lo cual resulta, según Maduro, del bloqueo estadounidense.

Regresa la calma

Autoridades venezolanas anunciaron ayer la normalización de la situación en el Estado de Bolívar, después de una serie de saqueos que siguieron al retiro de billetes de mayor denominación que dejaron tres muertos, 286 detenidos y daños a comercios.

El ministro del Interior, Néstor Reverol, agregó que en todo el país fueron detenidas 405 personas, ya que las protestas violentas se registraron en las regiones de Táchira, Zulia, Mérida, entre otras.

En Colombia no está el problema

BOGOTÁ, COLOMBIA.- El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, dijo ayer que los problemas económicos que aquejan a Venezuela no tienen origen en Colombia y afirmó que esa situación no se arregla cerrando la frontera: “El problema de Venezuela, su situación económica, no está en la frontera, ni en Colombia, está allá en Venezuela”.

El mandatario indicó que pese a que Maduro tomó las medidas de manera unilateral, está dispuesto a “colaborar” para que las actividades de frontera retornen a la normalidad: “Desde el punto de vista nuestro estamos listos a colaborar para que ese problema se pueda solucionar, pero no es cerrando la frontera como se va a solucionar”.

Agregó que justamente esta acción puede agravar la hiperinflación en el país vecino, “en la medida en que el suministro de bienes por parte de Colombia hacia Venezuela pueda ser limitado (y) eso lo que hace es incentivar todavía más la inflación”.

EFE