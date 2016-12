Terrorismo, asesinato de embajador ruso en Turquía: Moscú

La portavoz de la cancillería rusa, María Zakharova, confirma la muerte del diplomático asignado a Ankara

MOSCÚ, RUSIA (19/DIC/2016).- El Ministerio ruso de Relaciones Exteriores consideró como un "acto terrorista" el asesinato de su embajador en Turquía, Andrey Karlov, fallecido esta noche en un ataque armado, perpetrado por un presunto policía turco, que ha sido abatido.



"Moscú considera el asesinato del embajador de Rusia en Ankara como un ataque terrorista", indicó la portavoz de la cancillería rusa, María Zakharova, en una declaración en la que confirmó la muerte del diplomático asignado a Ankara.



Hoy, agregó, es un día trágico en la historia de la Federación de Rusia. "Hoy en Ankara, durante un acto público, el embajador ruso Andrey Karlov recibió un disparo y poco después, murió", indicó Zakharova, según un reporte del sitio de noticias ruso Sputnik.



La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores confirmó que el gobierno ruso está en contacto con las autoridades turcas, las cuales "nos aseguran que se llevará a cabo una investigación exhaustiva y completa", subrayó.



El embajador Karlov murió la noche de este lunes en un hospital de Ankara, tras recibir al menos un disparo de un agresor anónimo en la Galería de Arte Contemporáneo, ubicada en el centro de la capital turca, mientras daba un discurso con motivo de la inauguración de la exposición fotográfica "Rusia a través de los ojos de los turcos".



De acuerdo con la versión de varios testigos, Karlov pronunciaba un discurso en la galería cuando un hombre desconocido disparó al aire y después se dirigió directo contra el embajador disparándole por la espalda, mientras coreaba consignas islamistas.



"Alá (Dios) es grande. No se olviden de Alepo, no se olviden de Siria", gritó el agresor, quien fue abatido en el lugar por fuerzas de seguridad, luego de su ataque al diplomático ruso y de herir al menos a otras tres personas.



El diplomático ruso recibió asistencia médica en el sitio del ataque armado y luego fue llevado de urgencia a un hospital cercano, donde murió mientras era operado de las lesiones sufridas.



Según funcionarios de seguridad turcos, el pistolero que disparó al embajador ruso era un oficial de Policía, que trabaja en Ankara, pero no estaba de servicio cuando perpetró el ataque contra Karlov.



El alcalde de Ankara, Melih Gokcek, identificó al atacante como Mevlüt Mert Altintas, un miembro de la policía antidisturbios de la capital desde 2014 y afirmó que su intención fue "estropear las relaciones" entre Rusia y Turquía.



El ataque armado se registra un día antes de que el ministro de Relaciones Exteriores turco, Mevlüt Cavusoglu, se reúna con su contraparte rusa para examinar el conflicto armado en Siria.



La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia expresó sus condolencias a los familiares del diplomático fallecido y agradeció los mensajes de apoyo y solidaridad que otras naciones del mundo ha expresado a su país por lo ocurrido.



"La jefa de Política Exterior de la UE (Unión Europea), Federica Mogherini, fue uno de los primeros en ofrecer sus condolencias", destacó Zakharova.



Andrey Gennadievich Karlov nació en 1954 y fue nombrado embajador de Rusia en Turquía en 2013.