Colombia niega mafias financieras en frontera con Venezuela

El gobierno se pronuncia contra la extensión del cierre de fronteras hasta el 2 de enero de 2017

BOGOTÁ, COLOMBIA (19/DIC/2016).- El gobierno de Colombia rechazó de forma enérgica que Venezuela estigmatice a la población fronteriza con presuntas actividades ilegales con el bolívar, la moneda del vecino país.



El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia se pronunció en un comunicado sobre la extensión unilateral del cierre de la frontera hasta el 2 de enero de 2017 por parte del gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro.



"Frente a la estigmatización por parte de las autoridades venezolanas, donde se califican algunas ciudades del territorio nacional, especialmente Cúcuta, como sede de actividades económicas al margen de la ley, el gobierno colombiano rechaza enfáticamente tales calificativos", externó el comunicado.



Reiteró que los comerciantes de la ciudad de Cúcuta, frontera con Venezuela, "han sido quienes más han ayudado a los miles de venezolanos que han venido al país en busca de alimentos y medicamentos en los últimos meses".



Colombia "desarrolla y estimula un sistema económico de legalidad. Para el caso particular de la frontera, las actividades económicas tradicionales y legales han facilitado la adquisición de bienes y servicios básicos que igualmente benefician a los más de seis millones de venezolanos que han ingresado a nuestro territorio desde el pasado 13 de agosto de 2016".



La cancillería citó al embajador de Venezuela en Colombia para entregarle una comunicación oficial donde se inconforma "por los calificativos que han sido emitidos por el gobierno venezolano en los que reiteradamente culpan a Colombia por una situación económica que no se genera en nuestro país".



Colombia resaltó su voluntad "de establecer un mecanismo técnico que asegure que los tenedores de bolívares, que obrando de buena fe, puedan ingresar al sistema financiero venezolano los billetes de 100 bolívares producto de su actividad comercial legal".



Colombia insistió en "la importancia de trabajar conjuntamente en la lucha contra la ilegalidad, que se nutre entre otros fenómenos, por el contrabando, la especulación y la corrupción que deben ser combatidos efectivamente en beneficio de los dos países".



El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, también negó los señalamientos del gobierno de venezolano en el sentido que existen mafias en la ciudad de Cúcuta que estarían intentando pasar ilegalmente al vecino país millones de bolívares.



En un mensaje en la red social de Twitter, el ministro del Interior escribió: "Cúcuta no es ciudad de mafiosos. Pueblo cucuteño ha sido solidario con venezolanos en frontera. Con ofensas y mentiras no se resuelve crisis".