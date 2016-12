Clinton atribuye derrota a supuesto 'hackeo' ruso y a director de FBI

Expresa que los ataques, que han sido confirmados por diversos servicios de inteligencia de EU, buscan ''socavar nuestra democracia''

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (16/DIC/2016).- La ex candidata presidencial Hillary Clinton atribuyó su derrota en las elecciones al supuesto ''hackeo'' operado por Rusia contra su candidatura y al anuncio de la indagación sobre el uso de sus correos electrónicos del director del FBI.



De acuerdo con un audio difundido por el diario The New York Times (NYT), Clinton afirmó en una reunión con donantes a su campaña celebrada la víspera que los ataques cibernéticos fueron dirigidos directamente por el presidente ruso Vladimir Putin como una venganza en su contra.



Expresó que los ataques, que han sido confirmados por diversos servicios de inteligencia de Estados Unidos, buscan "socavar nuestra democracia", y que fueron resultado de sus críticas sobre las que a su juicio fueron unas amañadas elecciones parlamentarias rusas en 2011.



"Putin me culpó públicamente por las demostraciones de indignación de su propio pueblo, y esto es la línea directa entre lo que dijo entonces y lo que hizo en estas elecciones", afirmó Clinton.



Señaló que durante los últimos días de la campaña, su equipo intentó presentar las pruebas a la prensa de que el robo de correos electrónicos de operadores demócratas de parte de Rusia eran reales, y que no sólo se trataban de agresiones en contra de su campaña y contra su persona.



"Este es un ataque contra nuestro país. Esto va mucho más allá de preocupaciones políticas. Esto se trata de la integridad de nuestra democracia y de la seguridad de nuestra nación", aseguró Clinton.



La ex secretaria de Estado refirió además que la carta que James Comey, director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), envió al Congreso nueve días antes de las elecciones, afectó sus posibilidades de triunfo.



La carta, que anunciaba que el FBI investigaba una vez más una serie de correos electrónicos de Clinton para determinar un posible manejo inapropiado de información confidencial, había sido ya señalada por la demócrata como factor principal de su derrota.



"Los votantes de los estados clave tomaron su decisión en los días finales, rompiendo conmigo por la carta del director Comey del FBI", insistió Clinton.