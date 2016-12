Rusia exige a EU comprobar supuestos 'ciberataques'

El portavoz del Kremlin dice que Estados Unidos no actúa de la mejor manera al acusar sin fundamento a Rusia

MOSCÚ, RUSIA (16/DIC/2016).- El portavoz de la presidencia rusa, Dimitry Peskov, exigió a Estados Unidos comprobar las acusaciones de que Rusia efectuó supuestos "ciberataques" para influir en las elecciones presidenciales estadunidenses y no hacer acusaciones sin fundamento.



En declaraciones a la prensa, Peskov se refirió este viernes a los informe de la prensa estadounidense de que el presidente ruso Vladimir Putin, presuntamente personalmente dirigió los ataques de los ''hackers'', lo cual consideró un acto "indecente", ya que carece de todo fundamento.



El portavoz del Kremlin dijo que Estados Unidos no actúa de la mejor manera al acusar "sin fundamento" a Rusia de la intervención en sus elecciones presidenciales del mes pasado, en las que ganó el candidato repúblicano Donald Trump.



"Debe dejar de hablar o en últimas producir alguna prueba. De lo contrario todo empieza a parecer indecoroso", dijo Peskov sobre las acusaciones estadounidenses, según reporte de la agencia de noticias rusa Itar-tass.



El portavoz de la presidencia rusa reiteró una vez más que Rusia ho ha tenido alguna participación en los ataques cibernéticos supuestamente cometidos en las elecciones presidenciales de noviembre pasado en Estados Unidos.



Un informe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) concluyó que Rusia intervino en las elecciones del 8 de noviembre para ayudar a Trump a ganar la presidencia estadounidense sobre, la candidata demócrata Hillary Clinton, quien se perfilaba como favorita para ganar.



La CIA acusó a Moscú de haber hackeado los servidores de correo electrónico de los ciudadanos de los Estados Unidos y organizaciones, siguiendo numerosos informes de los medios de comunicación acerca de los ataques de hackers rusos en el Comité Democrático Nacional (DNC).



Moscú negó de manera tajante las acusaciones, que de acuerdo con Peskov, eran una sarta de "tonterías" y que esa declaraciones, como cualquier absurdo, "no tienen ningún motivo".



El portavoz del Kremlin consideró este viernes "ridículo" el informe de la televisión estadounidense NBC de que el presidente Putin influyó personalmente en los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos.



"No puedo más que cansiderar estos informes 'como absurdo ridículo' y como cualquier otro absurdo, no tienen fundamento" dijo el portavoz del Kremlin.