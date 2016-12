Casa Blanca evalúa respuesta a Rusia por hackeo en elecciones

Buscan dejar en claro que el gobierno ruso no puede actuar de manera impune ni ahora ni en el futuro, contra cualquier nación

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (15/DIC/2016).- La Casa Blanca advirtió hoy que la campaña de "hackeo" que Rusia condujo en Estados Unidos en el pasado proceso electoral no quedará impune y que el gobierno de Barack Obama evalúa de qué manera responderá a estas actividades ilícitas.



El asesor de Seguridad Nacional para Comunicaciones Estratégicas de la Casa Blanca, Ben Rhodes, aseguró además que la evidencia sobre la responsabilidad de Rusia en estos ataques cibernéticos y la anuencia de funcionarios rusos de alto nivel para que fueran llevados a cabo es sólida.



"Estamos revisando qué acciones podemos tomar en respuesta a este 'hackeo' ruso. Es importante señalar que estos son hechos", indicó Rhodes a la cadena televisora NBC, haciendo notar patrones similares del accionar ruso en otros países de Europa.



Rhodes, como lo hicieron el secretario de Estado, John Kerry, y el vocero presidencial, Josh Earnest, se abstuvo de confirmar la revelación de la NBC en el sentido de que el propio presidente ruso Vladimir Putin estuvo personalmente involucrado en esta campaña.



Sin embargo, insistió que el 'hackeo' de correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata (DNC) sólo pudo haber ocurrido con la aprobación de altos funcionarios del gobierno ruso.



"Simplemente no pensamos que Rusia participaría en actividades como el 'hackeo' de organizaciones políticas estadounidenses sin la aprobación de los más altos niveles de gobierno. Y estamos considerando cuáles son las respuestas que se pueden tomar", indicó.



Los correos filtrados en su mayoría por el portal electrónico WikiLeaks provocaron una crisis interna en el Partido Demócrata antes de su Convención Nacional en agosto pasado, que a la postre forzó la renuncia de la presidenta del DNC, Debbie Wasserman Schultz.



Rhodes dijo que con la respuesta que su gobierno determine apropiada, dejará en claro que Rusia no puede actuar de manera impune ni ahora ni en el futuro, ya sea contra Estados Unidos o sus aliados en Europa.



"Es importante que como estadounidenses todos reconozcamos estos hechos y tomemos las respuestas necesarias", asentó, en lo que pareció ser una velada referencia al presidente electo Donald Trump, quien ha criticado las valoraciones de la comunidad de inteligencia al respecto, calificándolas de 'ridículas'".



"Si Rusia o alguna otra entidad estaba 'hackeando', ¿por qué la Casa Blanca esperó tanto para actuar? ¿por qué sólo protestaron después que Hillary perdió?", cuestionó el republicano en un mensaje en su cuenta personal de la red social Twitter.