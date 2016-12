Senado da voto de confianza a primer ministro italiano

El gobierno de Paolo Gentiloni recibe la aprobación de la cámara con 169 votos a favor y 99 en contra

ROMA, ITALIA (14/DIC/2016).- El nuevo gobierno italiano encabezado por Paolo Gentiloni recibió el voto de confianza del Senado, en el que ha sido el último trámite para lograr su investidura.



Por 169 votos a favor y 99 contrarios los senadores dieron el visto bueno al nuevo Ejecutivo, que la oposición considera una "fotocopia" del que hasta la semana pasada encabezó Matteo Renzi, quien dimitió luego que su reforma constitucional fuera rechazada en el referéndum del 4 de diciembre.



De esa manera Gentiloni podrá participar este jueves en la cumbre de jefes de gobierno socialistas europeos en Bruselas y en la última reunión del año del Consejo europeo.



En la votación de este día no participaron los parlamentarios de los opositores Movimiento 5 Estrellas y Liga del Norte, al igual que tampoco lo hicieron en la sesión de la víspera en la Cámara de diputados, en protesta contra el nuevo Ejecutivo.



Gentiloni, que fue ministro de Exteriores de Renzi, incluyó a prácticamente todo el gabinete de su predecesor, con la excepción de Stefania Giannini, que fue sustituida como ministra de Educación Pública por Valeria Fedeli.



En Exteriores Gentiloni nombró a Angelino Alfano, que dejó la cartera del Interior, ahora en manos de Marco Minniti.



Sin embargo, uno de los nombramientos más criticados fue el de la ex ministra para las Reformas, María Elena Boschi, que fue designada subsecretaria de Estado para la presidencia del Consejo de Ministros y quien fue autora material de la reforma constitucional reprobada por los italianos en el referéndum.



Incluso antes de la consulta, Boschi había declarado que en caso de que tal reforma fuera rechazada renunciaría y se retiraría de la política, lo que evidentemente no sucedió.



En la sesión de este día Gentiloni solamente presentó por escrito su discurso programático, ya pronunciado el martes en la Cámara de diputados y en el que dijo que su prioridad será la reconstrucción de la zona centro del país afectada por los sismos de agosto y octubre pasados.



Asimismo, prometió salvaguardar la estabilidad del sistema bancario y el ahorro de los ciudadanos e impulsar la recuperación económica, además de que aseguró continuidad en la política sobre inmigración.