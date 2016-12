Reino Unido revelará plan para el 'Brexit' en febrero

El ministro para la salida de la UE dice que el documento se publicará 'tan pronto el gobierno esté listo'

LONDRES, INGLATERRA (14/DIC/2016).- El ministro británico para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, David Davis, avanzó que el plan sobre el "Brexit" que el Gobierno se ha comprometido a hacer público antes de iniciar las negociaciones con Bruselas verá la luz a partir de febrero.

Ante un comité de la Cámara de los Comunes dedicado al "Brexit", Davis dijo que el documento se publicará "tan pronto como el gobierno esté listo" y subrayó que el nivel de detalle que tendrá esa hoja de ruta está todavía por decidir.

"El trabajo legal está todavía en marcha y aún quedan unas cuantas decisiones que tomar", señaló.

El Ejecutivo de la primera ministra, Theresa May, aceptó la semana pasada una moción parlamentaria impulsada por la oposición laborista que le obliga a desvelar cuáles son sus objetivos respecto a la nueva relación del Reino Unido con la UE tras el "Brexit".

May espera activar antes de final de marzo el artículo 50 del Tratado de Lisboa, la formalidad que dará inicio a una negociación que deberá determinar, entre otros asuntos, si el país permanecerá en el mercado único europeo y el estatus de los ciudadanos comunitarios en el Reino Unido.

Davis ha advertido en los últimos meses de que revelar demasiada información sobre sus planes podría jugar en contra de los intereses de Londres en la mesa de negociaciones.

"Debemos ser cuidadosos con lo que publicamos", reiteró.

Cuestionado sobre el futuro de la frontera entre la República de Irlanda y la región británica de Irlanda del Norte, el ministro se mostró "optimista" acerca de la posibilidad de mantenerla abierta tras la ruptura con la UE.

Davis insistió en que no contempla negociar acuerdos especiales para la región norirlandesa ni para Gibraltar.

"Sería poco partidario de seguir esa ruta. Creo que es importante que los norirlandeses se sientan parte del Reino Unido hasta que decidan lo contrario, y lo mismo se refiera a los gibraltareños", afirmó.

Acerca de un eventual acuerdo de transición que permita cerrar los detalles del "Brexit" más allá del periodo de dos años que marca el Tratado de Lisboa, Davis afirmó que apoyaría un pacto de esa naturaleza "si es necesario, y solamente si es necesario".

"Los británicos quieren que esto se haga con cierto grado de expedición. Quieren que se haga de la manera correcta y pronto, y eso es lo que estamos intentando hacer", afirmó.

El ministro de Economía, Philip Hammond, sostuvo el lunes que un acuerdo de transición sería una opción "razonable" para evitar riesgos para el sistema financiero.

Davis se mostró abierto a valorar una extensión del periodo de dos años para dar más tiempo a la "fase de implementación" del "Brexit", al tiempo que advirtió de que "un acuerdo de transición significa cosas distintas para personas distintas".

Respecto a la voluntad del Reino Unido de continuar en el mercado único europeo, el ministro afirmó que la cuestión continúa "abierta".

"Ese es uno de aquellos asuntos en los que tenemos que decidir qué es compatible", dijo Davis, para quien es necesario "ver asimismo cómo avanza la situación en el continente".

La Unión Europea ha expresado que el acceso al mercado único está condicionado a la aceptación de la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, lo que impediría al Reino Unido restringir la inmigración de comunitarios.

Igual que hizo en su última intervención en la Cámara de los Comunes, el ministro evitó descartar la posibilidad de que Londres pague una cuota por continuar en el mercado único.

"En este momento, tres meses antes del inicio de las negociaciones, yo dejaría abiertas todas las opciones posibles. No voy a desvelar algo de forma innecesaria. Así pues, no descartar algo significa también que no lo doy por hecho", concluyó.