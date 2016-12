Torre Eiffel cumple segundo día cerrada por huelga

Se quejan de la falta de transparencia sobre las decisiones estratégicas de la dirección de la torre

PARÍS, FRANCIA (14/DIC/2016).- La Torre Eiffel cerró hoy por segundo día consecutivo debido a la huelga del personal de la llamada "dama de hierro".



Representantes de los alrededor de trescientos trabajadores del monumento más emblemático de París explicaron a la prensa que mantienen los paros por falta de diálogo con la dirección de la Sociedad de Explotación de la Torre Eiffel (SETE).



Criticaron que no han sido recibidos todavía por la dirección de la empresa pública.



Este miércoles estaba previsto que la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, inaugurara la pista de patinaje instalada en el primer piso de la torre.



La Torre Eiffel fue cerrada este martes al público por primera vez al declararse en huelga la plantilla de trabajadores.



Los representantes sindicales se quejan de la falta de transparencia sobre las decisiones estratégicas de la dirección de la torre, que no atendería las demandas de los trabajadores.



La queja va en particular hacia una campaña de pintura en el monumento prevista para el otoño del año próximo.



En los últimos meses los empleados de la Torre Eiffel se han declarado en huelga en varias ocasiones por distintos motivos.



En esta época del año la Torre recibe en torno a seis mil visitantes diarios en promedio. Anualmente al monumento de visita de pago más visitado en el mundo llegan alrededor de siete millones de turistas.