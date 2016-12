Donald Trump está manipulando a Estados Unidos: Teen Vogue

La revista para adolescentes critica la estrategia del magnate para ganar las elecciones

GUADALAJARA, JALISCO (12/DIC/2016).- La revista para adolescentes Teen Vogue publicó este fin de semana un artículo que ha sido comentado por medios y usuarios de redes sociales.



El texto llama la atención por el tono que utiliza para hablar sobre el presidente electo de Estados Unidos y por haber sido publicado en un medio orientado a un sector joven de la población estadounidense.



"Donald Trump está manipulando a América" es el título que la escritora Lauren Duca le dio a la pieza donde critica duramente la estrategia que tomó el magnate para ganar la contienda electoral.



De acuerdo a Duca, "Trump ganó la presidencia por manipulación psicológica. Su llegada al poder ha despertado una fuerza de fanatismo por condonar y alentar el odio, pero además, por normalizar el engaño."



Y toma como ejemplo principal una de las últimas declaraciones de Trump, cuando apenas ayer desestimó y hasta ridiculizó la conclusión de la CIA sobre la intervensión de Rusia en las elecciones.



"Trump tratando a la Agencia Central de Inteligencia de EU como un blog cualquiera que se puede echar a los trolls.. Un gobierno extranjero intervino en nuestras elecciones y eso es una amenaza a la libertad; nuestro Presidente electo queriendo socavar el acceso a esta información es una amenaza a la base sobre la que se construyó nuestro país."



Lauren Duca toma un término en inglés conocido como 'gas light', "esto es manipular psicológicamente a una persona hasta el punto en el que se cuestiona su propia cordura; eso es precisamente lo que hace Trump."



"Él ganó contradiciéndose a sí mismo sin nisiquiera molestarse en ocultar los conflictos entre sus declaraciones, nos minitó una y otra vez; en su boca los hechos se convirtieron en opiniones hasta que nos enfrentó entre nosotros y nos hizo cuestionarnos nuestra propia realidad."



La escritora de Teen Vogue cita varios ejemplos de la táctica de Trump, entre ellos cuando dijo que hay hasta 34 millones de inmigrantes (cuando en realidad son 11), cuando afirmó que no apoyó la guerra de Iraq (sí lo dijo para la prensa en 2002) y cuando declaró que la tasa de desempleo es de 42% (la más alta reportada es de 16%).



Para contrrarestar esa técnica de manipulación psicológica, Duca sugiere que los estadounidenses se informen. "Insiste en la verificación de datos sobre cada declaración que escuches, leas y compartas de Trump. Rechaza aceptar información simplemente porque te la dan en la boca, no tengas miedo de hacer preguntas."



Y finaliza: "Trump ya no es un payaso de reality shows que despide a personas en el 'Aprendiz', él es el Presidente de Estados Unidos."

Lee el artículo completo en inglés AQUÍ



EL INFORMADOR / MARÍA JOSÉ VILLANUEVA