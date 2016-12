Europeos buscan garantías para quedarse en Reino Unido

Un grupo llamado Los tres millones envían una carta a Theresa May en la que les exigen respaldo ante el 'Brexit'

LONDRES, INGLATERRA (12/DIC/2016).- Ciudadanos europeos que viven y trabajan en el Reino Unido buscan garantías para quedarse en este país una vez que el gobierno informe a Bruselas sobre su salida de la Unión Europea (conocida como "Brexit").



El grupo europeo de Los tres millones (The Three Million) envió este lunes una carta a la primera ministra Theresa May en la que exige garantías para permanecer en el Reino Unido.



Hasta ahora May no ha prometido a los ciudadanos europeos residentes en Gran Bretaña ninguna garantía de que puedan permanecer aquí una vez que sea activado el Artículo 50 del Tratado de Lisboa -el mecanismo formal de salida del bloque de naciones.



Lo único que ha dicho hasta ahora es que el gobierno no puede ofrecerles residencia permanente hasta que los líderes europeos no ofrezcan a cambio los mismos derechos a los británicos que viven en Europa.



La carta señala que "no somos papas fritas que se pueden regatear. Somos personas".



Se calcula que actualmente viven en el Reino Unido tres millones de ciudadanos europeos, contra un millón 200 mil británicos que residen en Europa, principalmente en España y Francia.



Entretanto, la agrupación British Future conformada por diputados en favor y en contra del Brexit, sugiere que los europeos que ya estén aquí deben quedarse, pero los que lleguen después de que inicien las negociaciones de salida de la UE en marzo de 2017, no deben tener el mismo derecho.



La defensora por salirse (Leave) y diputada por el Partido Laborista, Gisela Stuart, quien presidió el informe, señaló que los europeos que ya están aquí deben tener el derecho a quedarse.



"Gran Bretaña debe dejar claro al inicio de las negociaciones sobre el "Brexit" que los ciudadanos europeos que ya están aquí pueden quedarse. Esto enviaría una señal clara sobre el tipo de país que el Reino Unido será después del "Brexit" y la relación que queremos con Europa".



El informe de British Future pide al gobierno que les ofrezca una amnistía a los que ya viven aquí, y que se les garanticen los mismos derechos para acceder a los servicios de salud y educativos.



Stuart, señaló que el gobierno británico debería de dar el primer paso para garantizar residencia permanente a los millones de europeos en Gran Bretaña.



"Deberíamos de esperar acuerdos recíprocos para los británicos que viven en países europeos, pero Gran Bretaña debería de dar el primer paso para demostrar buena voluntad".



De acuerdo con el reporte, 51 por ciento de los europeos que vive en las islas británicas tiene un empleo, 9.0 por ciento son empleados independientes, 7.0 por ciento jubilados y solo 3.0 por ciento están desempleados. De ese total 17 por ciento de los ciudadanos europeos son niños.



La agrupación hizo un llamado para que se les otorgue a los europeos la residencia permanente (plazo indefinido para quedarse) que es el mismo estatus que se ofrece a inmigrantes internacionales no europeos.