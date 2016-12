Diario chino afirma que Trump es 'ignorante como un niño'

Critican duramente la postura del magnate en asuntos de política exterior

PEKÍN, CHINA (12/DIC/2016).- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, demuestra ser "tan ignorante como un niño en asuntos de política exterior" si piensa que puede negociar con la política de "una sola China", subrayó hoy el diario oficial chino Global Times en un editorial.

Trump estaría "equivocado", continúa el rotativo (propiedad del Diario del Pueblo, portavoz del Partido Comunista de China), si cree que puede utilizar la política de "una sola China" como baza para forzar a Pekín a hacer concesiones en comercio y otros asuntos.

Así reacciona hoy el diario a los comentarios realizados por Trump en una entrevista emitida el domingo por la cadena de televisión Fox News, en la que puso en duda que sea necesario seguir con la política de "una sola China".

Esta política, por la que Washington sólo reconoce al Gobierno de China y no al de Taiwán, ha supuesto la base de las relaciones bilaterales entre China y EU desde 1972, siete años antes de que restablecieran por completo sus lazos diplomáticos.

Trump aseguró que no permitirá que el gigante asiático le dicte lo que debe hacer: "No sé por qué tenemos que estar ligados a una política de 'una sola China' a no ser que lleguemos a un acuerdo con China que tenga que ver con otras cosas, incluido el comercio", afirmó.

"Parece que Trump necesita urgentemente estudiar política exterior. En particular, necesita estudiar en qué consisten las relaciones entre China y Estados Unidos", remarca el Global Times.

El periódico, de corte nacionalista, sube el tono y advierte de que, si Trump llegara a abandonar la política de "una sola China", Pekín no tendría motivos para "anteponer la paz al uso de la fuerza para tomar Taiwán de nuevo".

"La política de 'una sola China' no es algo que pueda ser negociado. Parece que Trump sólo sabe hacer negocios. Piensa que puede poner un precio a todo", reitera el artículo.

El Global Times, cuyos editoriales suelen adoptar un tono más tajante que el que utiliza después el Gobierno chino, adelanta que Pekín pondría en marcha una "serie de medidas decisivas sobre Taiwán" si Washington llegara a romper con la política de "una sola China".

El nuevo episodio de tensiones ocurre poco más de una semana después de que Trump aceptara una llamada de la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, quien le telefoneó para felicitarle por su victoria electoral, lo que provocó el enfado de Pekín.

Ante los últimos eventos, el rotativo asegura que "Trump piensa que puede decir cualquier cosa antes de entrar en la Casa Blanca. Habrá que esperar a ver qué dice sobre 'una sola China' después".

"China debe pertrecharse para los nuevos altibajos de la montaña rusa en la que se convertirán las relaciones con Estados Unidos", admite, y advierte: "Quizás más países deberían también abrocharse el cinturón de seguridad".