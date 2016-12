Trámites obligan a Southwest a suspender nueva ruta a México

Las autoridades mexicanas no han concluido el papeleo para autorizar formalmente el servicio

DALLAS, ESTADOS UNIDOS (09/DIC/2016).- Southwest Airlines suspendió nuevos vuelos entre Los Ángeles y México porque las autoridades mexicanas no han concluido el papeleo para autorizar formalmente el servicio.

American Airlines también se ha visto obligada a demorar una nueva ruta a México mientras aguarda la aprobación de ese país.En ambos casos, los nuevos vuelos fueron añadidos después de que Estados Unidos y México acordaran en agosto flexibilizar las restricciones que habían limitado los vuelos transfronterizos.

Las cancelaciones de Southwest abarcan 10 vuelos diarios entre Los Ángeles y las ciudades turísticas mexicanas de Los Cabos, Puerto Vallarta y Cancún. La aerolínea comenzó a cubrir esas rutas el domingo, pero suspendió el servicio después de los vuelos del martes, de acuerdo con datos del servicio de rastreo FlightAware.com.Southwest presentó todos los papeles requeridos a las autoridades mexicanas hace más de tres meses, afirmó el viernes Brandy King, vocera de la línea aérea.

"Como las autoridades en México aún no emiten los papeles requeridos, ahora nos enfrentamos con desafíos imprevistos y estamos obligados a efectuar cancelaciones proactivas de vuelos", afirmó King en un correo electrónico.

Una portavoz del Departamento de Transporte de Estados Unidos confirmó que el gobierno intervino para solucionar el problema, pero no quiso hacer más comentarios. Las autoridades aeronáuticas mexicanas no hicieron declaraciones cuando The Associated Press se puso en contacto con ellas.

Southwest, con sede en Dallas, indicó que las otras rutas que tiene entre Estados Unidos y México, de mayor antigüedad, están operando normalmente.

Después del acuerdo de agosto, American Airlines anunció que lanzaría un nuevo servicio entre Miami y la ciudad mexicana de Mérida el 4 de noviembre. Ese servicio se ha visto demorado porque Republic Airlines, que iba a operar los vuelos para American, presentó los documentos requeridos pero aún no recibe la aprobación de México, dijo Matt Miller, portavoz de American.

Sin embargo, esta aerolínea sí recibió autorización para establecer nuevos vuelos entre Los Ángeles y Puerto Vallarta, y entre Los Ángeles y Cancún, y espera iniciar esas rutas la próxima semana, tal y como está programado, dijo Miller.