La ONU urge a detener ataques a civiles en Siria

Aprueban una resolución para que las partes en conflicto permitan el acceso a la ayuda humanitaria

NACIONES UNIDAS ( 09/DIC/2016).- La Asamblea General de la ONU aprobó hoy una resolución que urge a poner fin de inmediato a la violencia contra civiles en Siria, y a que las partes en conflicto permitan el acceso a la ayuda humanitaria internacional.



La iniciativa, presentada por Canadá, fue aprobada con 122 votos a favor, 13 en contra y 36 abstenciones, apenas cuatro días después de que un esfuerzo similar fuera vetado por Rusia y China en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU).



El documento "exige el fin inmediato y completo de todos los ataques contra civiles" y el término de los asedios o sitios, incluido el que lleva a cabo el gobierno de Siria en la ciudad de Alepo.



Exige además el acceso humanitario "rápido, seguro, sostenido, sin obstáculos y sin condiciones" en el país.



La resolución, que no es un documento legalmente vinculante, representa no obstante una condena moral de parte de una comunidad internacional que ha sido incapaz de impulsar una solución política y diplomática a un conflicto iniciado en marzo de 2011.



De acuerdo con cifras de organismos civiles, el conflicto ha causado la muerte de alrededor de medio millón de personas, además de que ha generado la mayor crisis de refugiados en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial.



En ese sentido, el documento reiteró que solamente se alcanzará una solución sostenible a la crisis actual en ese país del Medio Oriente "mediante un proceso político inclusivo y dirigido por Siria, que colme las aspiraciones legítimas del pueblo sirio".



En su intervención, el representante permanente de México ante la ONU, Juan José Gómez Camacho, celebró la resolución al señalar que busca "responder a la grave situación humanitaria que viven millones de personas y a detener el inaceptable sufrimiento del pueblo sirio".



Lamentó el uso del derecho de veto para bloquear resoluciones que buscan aliviar la situación humanitaria del pueblo sirio, y reiteró la posición de México de que ese recurso supone una "gran responsabilidad" que es inaceptable en situaciones como la de Siria.



"Las Naciones Unidas no pueden ni deben permanecer como testigos inertes ante esta tragedia. Tenemos la obligación de tomar acción a fin de atender este conflicto, el cual además ha resultado en serias repercusiones regionales y globales", declaró Gómez Camacho.



Por su parte, el director de la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) para la ONU, Louie Charbonneau, aplaudió también la aprobación del documento.



Asimismo, Charbonneau alentó a la Asamblea General a convocar a una sesión para establecer mecanismos a fin de recolectar evidencia para futuros procesos criminales.



"Es momento de que los Estados miembros de la ONU se manifiesten contra el largo sufrimiento de los civiles sirios, que presionen al gobierno sirio, a Rusia, Irán y a otras partes en el conflicto a que terminen sus ataques, y lleven a los criminales de guerra ante la justicia", sostuvo.



Mientras tanto, el representante permanente de Siria ante la ONU, Bashar Jaafari, deploró la aprobación del documento y aseveró que el gobierno de su país combate grupos terroristas, y que esa lucha era "en nombre del mundo entero".