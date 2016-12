Inauguran nacimiento gigante del Vaticano

A ritmo de villancicos, iluminan el pesebre y el árbol de Navidad en la Plaza de San Pedro

CIUDAD DEL VATICANO (09/DIC/2016).- Al ritmo de villancicos de la tradición europea como "Venid oh pastores!", "En noche plácida" y "Tu bajas de las estrellas", quedó inaugurado el nacimiento monumental ubicado en el Vaticano.



Tocó a un grupo de niños discapacitados tocar el botón con el cual se iluminó el pesebre y también el árbol de Navidad, de 25 metros de altura, mientras caía una fresca noche romana en la Plaza de San Pedro.



"El nacimiento es un reflejo de la cultura de un país, aquí tenemos un pesebre maltés con características que celebran no solo la Navidad sino también nuestro país y cuando uno lo mira ve la barca que simboliza el viaje que miles de personas cumplen todos los días en busca de una vida mejor", aseguró Owen Bonnici, ministro de Justicia, Cultura y Gobierno Local de Malta.



Durante la ceremonia de inauguración, el funcionario hizo referencia al donativo del nacimiento realizada por el gobierno de su país al Vaticano.



Realizado por el artista de la ciudad de Gozo, Manwel Grech, la escena de Navidad reproduce el paisaje de la isla del Mediterráneo con su arquitectura, su fauna y flora, además de incluir la tradicional cruz de Malta.



Como parte del nacimiento se incluyó una "luzzu", típica embarcación de color azul y amarillo que representa la pesca, la vida, pero también la realidad de los inmigrantes que cruzan el mar en su periplo con destino a Europa.



El montaje, compuesto por 17 figuras (sin incluir a los animales) ocupa un espacio de 17 metros de largo, 12 de profundidad y 8 de alto.



A su lado se ubicó el abeto rojo de 90 años de edad, cortado en los bosques de Lagorai en la región italiana del Trentino y que fue adornado con unas 18 mil luces led de bajo consumo.



En sus ramas se colgaron decenas de esferas que durante las últimas semanas fueron pintadas y decoradas por niños que se encuentran internados en los pabellones de oncología de diversos hospitales italianos.



El tema de los migrantes y refugiados estuvo presente no solo en la inauguración de los adornos navideños sino también en el encuentro que el Papa Francisco sostuvo, la mañana de este viernes, con autoridades de Malta y del Trentino.



"En la experiencia dolorosa de estos hermanos y hermanas, volvemos a ver la del Niño Jesús, que en el momento de su nacimiento no encontró alojamiento y vio la luz en la gruta de Belén; y después fue llevado a Egipto para huir de la amenaza de Herodes", dijo el pontífice.



"Todos los que visiten este pesebre están invitados a volver a descubrir su valor simbólico, que es un mensaje de fraternidad, de compartir, de acogida y de solidaridad", agregó.



Aseguró que los nacimientos colocados en estos días en las iglesias, las casas y los lugares públicos son una invitación a hacer sitio, en la propia vida y en la sociedad, a Dios oculto en el rostro de tantas personas que están en condiciones de malestar, de pobreza y de tribulación.



"(El árbol y el nacimiento) forman un mensaje de esperanza y de amor, y ayudan a crear el clima navideño favorable para vivir con fe el misterio del nacimiento del redentor, que vino a la tierra con sencillez y mansedumbre", indicó.



"Dejémonos atraer, con ánimo de muchachos, por el pesebre, porque allí se comprende la bondad de Dios y se contempla su misericordia, que se hizo carne humana para enternecer nuestras miradas", apuntó.



El nacimiento monumental y el árbol ubicados en la Plaza de San Pedro son una de las principales atracciones turísticas durante las fiestas decembrinas en Roma. Permanecerán montados hasta el próximo 6 de enero.