Piloto de avión paquistaní emitió alerta antes de estrellarse, aseguran

El piloto informó a los controladores del tráfico aéreo que no estaba funcionando el motor izquierdo del avión

ISLAMABAD, PAKISTÁN (08/DIC/2016).- Un funcionario del Aeropuerto Benazir Bhutto de esta capital reveló que el piloto del avión de pasajeros, que se estrelló la víspera cerca de la norteña ciudad de Abbottabad, emitió una llamada de alerta minutos antes del accidente.



"El malogrado piloto del vuelo PK-661 emitió un grito de ¡Mayday, mayday! antes de perder contacto con la torres de control", indicó la fuente en referencia al código internacional de alerta que se utiliza para indicar una emergencia en el vuelo.



En declaraciones a la prensa, el funcionario explicó antes de emitir la alerta, el piloto informó a los controladores del tráfico aéreo que no estaba funcionando el motor izquierdo del avión y momentos después entró en pánico y gritó "¡Mayday, Mayday!".



El avión de pasajeros, un turbohélice ATR-42, se estrelló la tarde del miércoles cerca de la localidad de Havelian, a unos 70 kilómetros de Islamabad, casi 90 minutos después de que despegó en la norteña ciudad de Chitral rumbo al Aeropuerto Internacional Benazir Bhutto.



La aeronave había despegado en 15:55 horas locales (10:30 GMT) con 42 pasajeros y cinco tripulantes a bordo, y estaba programada para aterrizar en Islamabad a las 16:40 horas (11:40 GMT), pero nunca llegó, ya que se estrelló en las montañas de Batolni, en la localidad de Hevalian.



El funcionario en el Aeropuerto Benazir Bhutto dijo que el avión se estrelló a las 16:15 horas locales, el piloto alerto de la falla y solicitó permiso para un aterrizaje de emergencia, sin embargo poco después desapareció del radar y se perdió la comunicación.



Ante la emergencia, la torre de control informó de la alerta y declaró la emergencia en el aeropuerto para un posible aterrizaje de emergencia y se les pidió a los bomberos llegar al sitio, explicó la fuente, según reporte de la cadena Dawn News.



De acuerdo con el funcionario, a las 16:35 horas el Aeropuerto Internacional Benazir Bhutto recibió una llamada telefónica en la que una persona alertaba sobre la caída de un avión en llamas cerca de Havelian, por lo que se dio aviso a las autoridades y servicios de rescate.



La compañía Pakistan International Airlines (PIA), propietaria de la nave siniestrada, ha sido acusada en el pasado de fallas de seguridad, que llevaron a unos de sus aviones a sufrir un accidente importante en 2006, en el que 44 personas perdieron la vida.



Pese a los reportes de una posible falla, el presidente de PIA, Muhammad Azam Saigol, afirmó que la compañía ha realizado estrictos controles a su aviones, por lo que no hay posibilidad para de que haya habido un error técnico en aparato del vuelo PK-661.



"Quiero que quede claro que era un avión perfectamente sano. Creo que no hubo ninguna falla técnica", destacó el responsable de la línea, tras afirmar que ya ha sido localizado uno de los registradores de datos de vuelo del avión de pasajeros.



En el avión viajaban cinco tripulantes y 42 pasajeros: 30 hombres, entre ellos dos australianos, un ciudadano chino, el comisionado adjunto de Chitral, Osama Warraich y el reconocido cantante Junaid Jamshed, además de nueve mujeres y dos niños.