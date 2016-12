Circulan en EU dólares con mensaje de odio a mexicanos

Dan a conocer un ejemplar con leyenda antimigrante en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO (08/DIC/2016).- A través de las redes sociales, José Juárez compartió la imagen de un billete de un dólar que en el reverso tenía un sello con la leyenda “Mexicans the human version of rats” (Mexicanos, la versión humana de las ratas).

El migrante mexicano que reside en EU explicó al noticiero local de Univision San Diego que no se dio cuenta en un principio de lo que decía el billete, si no hasta que revisó el cambio en su cartera.

Juárez, que vive en San Diego, California, realizó varias compras el sábado pasado en el área de Linda Vista, y fue hasta el domingo que se dio cuenta del mensaje que tenía el billete, por lo que no tiene una idea clara de dónde pudo haberlo obtenido.

Sin embargo, decidió dar a conocer el hecho en las redes sociales para denunciar el mensaje de odio contra sus connacionales.

Elena Blanco, también residente de San Diego, publicó en las redes sociales una situación similar. Se dio cuenta de que uno de sus billetes de 20 dólares tenía escrito un mensaje de odio contra México y una esvástica.

La mujer escribió trató de arreglar el mensaje, escribiendo “Love México” y se dirigió al banco para pedir que se lo cambiaran. El banco accedió y señaló que retirarían el billete de circulación.

Joanna Mendelson, activista y miembro de la Liga Antidifamación, que investiga quejas de racismo y discriminación, también denunció el hecho en las redes sociales.

“El mensaje xenófobo estampado en un billete de un dólar que circula en California. No se diferencia del pensamiento nazi”, señaló en su cuenta de Twitter junto a una foto del billete.

Pese a lo ofensivo del mensaje, la Liga Antidifamación aclaró a Univision San Diego que esto no es un crimen de odio porque “no hay vandalismo, no hay golpes no hay robo. Es un texto en un billete por lo que no queda claro quién es la víctima y quién el victimario”.

Incluso es completamente legal, bajo la primera enmienda de la Constitución de EU, que protege la libertad de expresión. Sin embargo, la Liga señala que es importante reportar el hecho para que quede registrado y así alertar a las autoridades.

La fiscalía del condado de San Diego señaló a Univision que este mensaje esta violando la ley federal de rayar, escribir o sellar la moneda nacional.

De acuerdo con activistas y organismos por los derechos humanos, los mensajes y ataques de odio se han incrementado en Estados Unidos desde que el republicano Donald Trump ganó la elección presidencial el pasado 8 de noviembre. Incluso la ONU ha pedido al gobierno estadounidense hacer algo al respecto.