Juez ordena poner fin al recuento de votos en Michigan

La decisión del magistrado sella la victoria de Donald Trump el pasado 8 de noviembre

LANSING, ESTADOS UNIDOS (08/DIC/2016).- Un juez federal puso fin al recuento de votos de las elecciones del pasado 8 de noviembre en Michigan, dos días después de haber ordenado el inicio del proceso solicitado por la candidata presidencial del Partido Verde, Jill Stein.



La decisión del juez Mark Goldsmith selló la victoria del 8 de noviembre de Donald Trump sobre Hillary Clinton en este estado, y la adjudicación a su columna de los 16 votos al Colegio Electoral que estaban en juego.



Goldsmith vinculó su decisión al fallo del tribunal estatal que el martes encontró que Stein no tenía oportunidad de haber ganado esa contienda aún luego de un recuento, por lo que no podía considerarse agraviada por el resultado.



"Dado que no hay base para que esta corte ignore la decisión de la corte de Michigan y haga un juicio independiente respecto a la interpretación del termino 'agraviado' en este caso, los demandantes no han mostrado un derecho a un recuento", indicó el magistrado.



El recuento fue el primero ordenado en más de 50 años en Michigan, estado ganado por Trump con una diferencia de más de 10 mil 704 votos sobre Clinton, en tanto que Stein quedó colocada en el cuarto lugar con apenas 1.0 por ciento de la votación.