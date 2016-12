Manifestantes piden legalización de la mariguana en Argentina

Aseguran que esto ayudará a cambiar los paradigmas que han cubierto de prejuicios la discusión social sobre las drogas

BUENOS AIRES, ARGENTINA (07/DIC/2016).- Una multitud se concentró hoy en la Plaza de Mayo de esta capital para exigir la legalización de la mariguana con fines medicinales y recreativos, así como el fin de la persecución policial a los cultivadores de la planta.



La séptima edición de esta protesta, que incluyó una marcha hacia el Congreso, se llevó a cabo en un contexto de mayor apertura social, ya que la Cámara de Diputados aprobó en noviembre pasado la legalización de la mariguana con fines medicinales.



Ana García, integrante de la organización Cannabis Medicinal Argentina (Cameda) explicó que la decisión de los diputados es insuficiente, porque la ley debe ser ratificada por el Senado.



El problema es que si la cámara alta no incluye la mariguana medicinal en las sesiones extraordinarias de este mes, el debate parlamentario se postergará hasta marzo del próximo año.



"Por eso estamos acá en la protesta, para pedirle al presidente, él tiene los instrumentos legales para poder hacer que el tema ingrese en las sesiones extraordinarias, así podremos caminar hacia una posible solución", dijo García.



Agregó que la legalización es urgente porque beneficiará a pacientes y sus familiares, médicos e investigadores y a la sociedad en general, al cambiar los paradigmas que han cubierto de prejuicios la discusión social sobre las drogas ilegales.



"Demorar la ley hasta marzo no sirve de nada, ya caminamos el Congreso todo este año, los pacientes piden respuestas, estamos desbordadas por la cantidad de familias que nos consultan porque necesitan marihuana medicinal", señaló.



"La salud es un derecho" fue el lema que la organización Cameda plasmó en pancartas y que acompañó con rostros de niños enfermos, advirtiendo que "el dolor no puede esperar".



Mientras algunas organizaciones se sumaban a la pelea por la despenalización del cannabis con fines terapéuticos, otros defendían su derecho a cultivar la planta y consumirla sin ser criminalizados.



Bajo un sol abrasante, la Plaza de Mayo albergó a jóvenes y adultos, grupos de amigos e incluso familias con menores de edad que defienden el derecho al consumo personal de la mariguana.



"Basta de presos por plantar" fue la consigna más repetida, aunque en un cartel ampliaron la idea al explicar que "el autocultivo nos libera no sólo del narcotraficante sino también de la industria de las enfermedades: laboratorios, alimentación".



La manifestación fue el marco ideal para montar una romería en la que se vendían pizzas, brownies y galletas con mariguana, así como aceite medicinal.



Otros vendedores optaron por ofrecer todo tipo de pipas para fumar mariguana o camisetas, gorras, pantalones y vestidos que tenían estampada la característica planta de cannabis.



En algunos puestos recolectaban firmas en favor de la legalización, mientras que en otros daban información histórica sobre el consumo ancestral de la mariguana en diversas y muy lejanas culturas de todo el mundo y con múltiples usos alimenticios y cosméticos.