Gran Bretaña acuerda revelar plan de negociaciones de 'Brexit'

El parlamento prevé aprobar una moción en la que pidan que se active el Artículo 50 antes del 31 de marzo

LONDRES, INGLATERRA (07/DIC/2016).- La Cámara de los Comunes preveía el miércoles respaldar la fecha límite del 31 de marzo, propuesta por la primera ministra Theresa May, para comenzar las negociaciones de retiro con la Unión Europea, luego que el gobierno británico acordara revelar detalles de su plan de negociación.

El gobierno conservador ha sido reacio a revelar detalles de su estrategia o metas, diciendo que le restaría poder de negociación con la UE.

Temiendo una derrota ante una moción opositora que pide que los ministros revelen más detalles antes de que comiencen las negociaciones, el gobierno acordó publicar un plan, aunque no dijo cuántos detalles incluiría. También enmendó la moción que será debatida el miércoles para agregar que el parlamento "pide al gobierno que invoque el Artículo 50" para el 31 de marzo.

El Artículo 50 del tratado clave de la UE es el gatillo de los dos años de negociaciones previas a la salida de Gran Bretaña del bloque de 28 países.

Se prevé que la moción sea aprobada, luego que el principal opositor, el Partido Laborista, dijo que aceptaría la enmienda.

"Los términos en los que salimos de la UE nos definirán y definirán a nuestro país por muchos años", dijo el portavoz del Partido Laborista para "Brexit" Keir Starmer. Agregó que los legisladores de su partido no pretenden bloquear el "Brexit", que fue aprobado en junio por los votantes británicos, sino ofrecer "claridad, vigilancia y responsabilidad" al proceso.

Tanto el gobierno como la oposición dicen que la moción no es vinculante y no afecta un caso en la Corte Suprema sobre si el gobierno tiene la autoridad para comenzar negociaciones sin legislación en el parlamento. El gobierno de May está apelando el fallo de una corte menor que pide que los legisladores deben de sopesar en el asunto antes de que se invoque el Artículo 50.

Once jueces de la Corte Suprema están escuchando el caso, que tiene grandes implicaciones constitucionales para el balance de poder entre los órganos legislativos y ejecutivos de Gran Bretaña.