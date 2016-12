Entregan adornos mexicanos a Papa Francisco

Domínguez resalta la importancia del ''intercambio cultural, artístico y gastronómico'' de la 'Navidad Mexicana en el Vaticano'

CIUDAD DEL VATICANO (07/DIC/2016).- Al ritmo de melodías típicas como "Cielito lindo", un grupo de artistas del estado de Querétaro entrega al Papa Francisco tres nacimientos y cientos de artesanías navideñas que adornarán diversos salones del Vaticano en estas fiestas decembrinas.



Al final de la audiencia general de los miércoles, en el Aula Pablo VI, Francisco se acercó a la delegación y al ver a los integrantes del trío "Amanecer Huasteco" con sus instrumentos en la mano exclamó: "¿Son de México? ¡Toquen algo!".



Así, mientras los músicos ejecutaban sus canciones, el pontífice fue saludando a la comitiva, encabezada por el gobernador queretano Francisco Domínguez Servién y el obispo Faustino Armendáriz Jiménez.



Entre los visitantes estaba Juana Silverio Aniceto, del municipio de Amialco y representante de los artesanos que realizaron las muñecas típicas, las piñatas de ixtle, los moños y las piezas de los nacimientos que ya engalanan, entre otros salones, los Museos Vaticanos.



"Fue una alegría muy grande ver al Papa, lo pude abrazar. Le traje una bolsa bordada y un muñeco de niño con traje de manta bordado. Le dije que se los regalaba con mucho cariño, él los recibió muy feliz", dijo la mujer, de 46 años.



"Me llevo un bonito recuerdo por haber abrazado al Papa, tenerlo en frente es algo maravilloso, jamás me lo esperé", agregó al salir de la audiencia.



Ella tuvo la oportunidad de viajar a Roma gracias a la iniciativa Navidad Mexicana en el Vaticano, que cada año trae a la Santa Sede adornos artesanales de diversos estados del país.



El mismo entusiasmo de la artesana mostraron los integrantes del trío, que además tocó para el líder católico la "Serenata Huasteca".



"Fue una emoción enorme ver a las miles de personas ahí en el aula que corearan el 'Cielito lindo', fue un sentimiento increíble, no me alcanzan las palabras para decir", dijo -también en entrevista- Hernán Andablo.



"Es un sueño cumplido saludar al Papa, que se acercara a nosotros y que disfrutara nuestra música, esa música de un pueblito pequeño que no llega a los dos mil habitantes. Fue impresionante", añadió el violinista.



Con ellos, en pleno vaticano se lucieron los danzantes aztecas del Grupo Axtlán y cinco muñecas gigantes conocidas como Mojigangaz, realizadas por el artista Hermes Arroyo, del municipio de San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato.



Domínguez Servién entregó al Papa Francisco una carta a nombre de los habitantes de su entidad para pedirle sus bendiciones "por un mejor 2017".



Al respecto el gobernador destacó la importancia del "intercambio cultural, artístico y gastronómico" contemplado en la muestra Navidad de Querétaro, además de la promoción turística generada por una serie de fotografías que fueron colocadas en la avenida que une el Vaticano con Roma, la Via della Conciliazione.



Asimismo informó que un paquete de artesanías de su estado serán vendidas durante las próximas semanas en los negocios ubicados dentro de los Museos Vaticanos y aclaró que la recaudación irá "directito a las manos de los indígenas".



Aunque no pudo dar la cifra exacta del costo que significó la iniciativa, incluido el viaje de su delegación, aseguró que Querétaro es un estado con "finanzas sanas" y por eso pudo asumir el gasto.



"Evidentemente tiene un costo pero aquí estamos viendo la inversión para que se traiga la Navidad de Querétaro al Vaticano y que recojamos las bendiciones del Papa. Para mí eso es muy importante a nivel personal", explicó.



"(También) implica una promoción turística para que nos visiten, llamemos la atención, que se pregunten dónde estamos y se animen a viajar. Es algo que va a redituar muy rápidamente y así estará pagado este gasto que se realiza por única vez, no sabemos cuándo Querétaro podrá volver al Vaticano", dijo.



Como parte de la gira, este martes Domínguez Servién y otros funcionarios del gobierno comieron con el gobernador del Estado Vaticano, el cardenal y ex nuncio en México, Giuseppe Bertello.



En esa ocasión se degustó sopa de habas, gorditas de maíz molido, guacamole mexicano, carne con enchiladas queretanas, dulces secos y de leche de Querétaro.



Luego se inauguraron los dos nacimientos ubicados en los Museos Vaticanos, uno colocado en el vestíbulo y otro en la planta baja, este último acompañado por un árbol navideño de más de cuatro metros de altura.



Tras la inauguración, el gobernador recorrió -acompañado por su comitiva- las galerías de ese complejo cultural y pudo admirar, entre otras cosas, la Capilla Sixtina.



Este miércoles, una vez concluida la audiencia general, se inauguró la exhibición de fotografías ubicada en la Via della Conciliazione durante una breve ceremonia en la cual no estuvo presente el gobernador pero sí el embajador mexicano en Italia, Juan José Guerra Abud.



Por la tarde de este mismo día está prevista una recepción en el atrio del Aula Pablo VI, en la cual se degustarán platillos típicos queretanos realizados por cocineros provenientes del municipio de Tolimán en la Sierra Gorda.