Donald Trump, persona del año según la revista Time

"No he hecho nada para dividir a los estadounidenses, estaban ya divididos", agregó, y se comprometió a superar estas diferencias cuando asuma la Casa Blanca, el próximo 20 de enero.

Donald Trump is TIME's Person of the Year 2016 #TIMEPOY https://t.co/5pTGOksevE pic.twitter.com/N8BtqTu9Nl

See why Donald Trump was chosen as TIME's Person of the Year 2016 #TIMEPOY https://t.co/T7E33fClze pic.twitter.com/7OsHmndhEW