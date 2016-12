Artillería turca ataca nueve objetivos del EI en Siria

Resultaron afectados cuatro refugios, tres cuarteles generales, un centro de reuniones y un tanque

ESTAMBUL, TURQUÍA (07/DIC/2016).- El Ejército turco informó hoy de que ha atacado nueve objetivos del grupo terrorista "Estado Islámico" (EI) en la región de Al Bab, al norte de Siria, donde los yihadistas tiene uno de sus feudos.

Según la agencia semipública Anadolu, la artillería turca atacó cuatro refugios, tres cuarteles generales, un centro de reuniones y un tanque del EI en el marco de una ofensiva aérea anoche.

Mientras que el Ejército Libre Sirio (ELS), apoyado por Turquía se encuentra en el oeste de Al Bab, la campaña aérea turca se concentra en el norte desde que el pasado 24 de noviembre murieran cuatro soldados en un ataque aéreo que aún se está investigando.

Según dijo un alto funcionario turco al periódico Hürriyet, en ese ataque se usó presuntamente un avión no tripulado de fabricación iraní, pero aún no ha descubierto quién está detrás del ataque.

El mismo día del ataque, Turquía señaló al Ejército del presidente sirio, Bachar Al Asad, como presunto autor de la ofensiva.

Rusia, un estrecho aliado de Siria, asegura que Damasco no está detrás de la muerte de los cuatro soldados turcos y que no posee aviones no tripulados.

Turquía lanzó a finales de agosto la operación "Escudo del Éufrates" en Siria, justificada por Ankara en la necesidad de proteger su frontera de la amenaza del EI y también de las milicias kurdas que considera terroristas.