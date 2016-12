Jóvenes indocumentados temen perder derechos en EU

Durante su campaña, Trump atacó la inmigración ilegal y dijo que eliminaría la DACA

ESTADOS UNIDOS (07/DIC/2016).- Miles de inmigrantes indocumentados hispanos que se benefician con la orden ejecutiva DACA sienten temor e incertidumbre ante la posibilidad de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, elimine la medida.



"Sí, hay mucho miedo entre la comunidad y estamos recibiendo muchas llamadas con preguntas como si pueden solicitar en este momento una renovación o si tienen que esperar", dijo a Notimex Paola Calvo, vocera de la Coalición de Inmigrantes de Florida.



Durante su campaña, Trump atacó la inmigración ilegal, prometió construir un muro y dijo que eliminaría la DACA (Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) y otras órdenes ejecutivas del presidente Barack Obama, que considera inconstitucionales.



"Sin duda la comunidad hispana sería la más afectada por todos estos posibles cambios una vez que tome posesión Donald Trump", manifestó Calvo.



Se estima que más de 700 mil jóvenes inmigrantes que según el gobierno se han acogido a la DACA, que les otorga permiso de trabajo y derecho a documentos como licencia de conducir, podrían perder la protección cuando el presidente electo Donald Trump ocupe la Casa Blanca en enero próximo.



Tal es el caso de Fidelia Baltazar Mederos, una inmigrante de origen mexicano beneficiaria de la DACA, que fue traída a Estados Unidos por sus padres cuando apenas tenía cuatro años de edad en el año de 1995.



Con dos hijos nacidos en Estados Unidos, de siete y cuatro años, hoy ve su futuro en peligro ante la posibilidad de que Trump elimine el programa.



Baltazar Mederos dijo que sería "fatal" que eliminaran la DACA, pues con ésta ha podido lograr una licencia para ser agente de seguros, y en caso de no tener el estatus quedaría desprotegida, al igual que sus hijos, y sería deportada a un país que -señaló- "no conozco".



Ante esta situación algunos congresistas, líderes locales y activistas han iniciado una cruzada para solicitar al presidente electo desistir de afectar a éstos y otros inmigrantes.



La senadora demócrata por Florida, Debbie Wasserman Schultz, quien se ha comprometido a defender a la comunidad ante las posibles medidas migratorias del nuevo gobierno, dijo que tratará de convencer a Trump del por qué sería desfavorable eliminar la DACA contra esta orden ejecutiva, tendría mucha oposición y no sería favorable".



Wasserman se ha comprometido a luchar por defender el derecho de los "dreamers" (soñadores) y mantener unidas a las familias.



El presidente Barack Obama ha instado a su sucesor a reconsiderar su propuesta de eliminar la DACA, que beneficia a más de 700 mil jóvenes indocumentados, la mayoría mexicanos.



"Urjo al presidente electo y a la próxima administración a pensar con detenimiento antes de que pongan en peligro el estatus de quienes son, para propósitos prácticos, niños estadunidenses", señaló el presidente en su última rueda de prensa del año en Estados Unidos.



También líderes de universidades públicas de California han solicitado a Trump que permita la continuación del programa.



Estimados indican que tan sólo en Florida unos 70 mil jóvenes obtuvieron el beneficio y pasaron de "undocumented" a "DACAmented", (indocumentado a DACAmentado), una expresión que usan activistas y soñadores para referirse al programa.