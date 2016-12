Renzi haría efectiva su renuncia este miércoles

Por lo tanto mañana mismo Renzi podría confirmar su renuncia presentada la víspera al presidente

ROMA, ITALIA (06/DIC/2016).- La ley de presupuesto italiana será sometida mañana miércoles a votación bajo el llamado mecanismo de la confianza (que elimina el debate) y tras su aprobación el primer ministro, Matteo Renzi, oficializará su renuncia, se anunció hoy.



En una nota, el Senado informó haber rechazado el pedido de partidos de oposición de posponer para la semana próxima la aprobación del presupuesto y confirmó que la votación final tendrá lugar este miércoles.



Por lo tanto mañana mismo Renzi podría confirmar su renuncia presentada la víspera al presidente, Sergio Mattarella, luego de que su propuesta sobre reforma constitucional fuera rechazada por sus compatriotas en el referéndum del domingo.



El jefe de Estado pidió al primer ministro congelar la dimisión en espera de la aprobación de la ley de presupuesto.



Según medios locales, también mañana Renzi confirmará su dimisión como jefe de gobierno ante el plenario de su Partido Democrático, pero aparentemente no como secretario general de esa formación política.



De ser aprobada el miércoles la ley presupuestaria y confirmada la renuncia de Renzi, Mattarella comenzaría las consultas con las fuerzas políticas el jueves, al término de las cuales se conocerá el nombre del titular de un Ejecutivo técnico o de transición.



Esto ocurriría en espera del fin de la Legislatura o de la convocatoria a comicios anticipados.



Para analistas y medios el principal candidato a ocupar el puesto es el actual ministro de Economía, Pier Carlo Padoan, ex director para Italia, Grecia y Portugal del Fondo Monetario Internacional (FMI) y ex vicesecretario general de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).



En segundo lugar se menciona al actual presidente del Senado, Pietro Grasso, ex procurador nacional Antimafia.



Pero también se habla del canciller Paolo Gentiloni; del ministro de Bienes Culturales, Dario Franceschini; del titular de Infraestructuras, Graziano Delrio y hasta de la alta representante de Exteriores y Seguridad de la Unión Europea, Federica Mogherini.



En tanto, la bolsa de Valores de Milán cerró este martes con un inesperado aumento del 4.15 por ciento, luego de la volatilidad registrada el lunes, cuando se conoció el resultado del referéndum.



Según los analistas, la posibilidad de que la crisis de gobierno italiana sea superada en un tiempo breve impulsó a la plaza milanesa al alza.