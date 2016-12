Asesor de Trump difunde falsas conspiraciones contra Clinton

Michael Flynn publicó en noviembre supuestos correos que demostrarían delitos de la demócrata

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (06/DIC/2016).- Michael Flynn, nominado como asesor de seguridad nacional del presidente electo Donald Trump, ha difundido, al igual que su hijo, falsas teorías de la conspiración en contra de los Clinton y de otros rivales políticos.



Flynn, quien ocuparía el puesto clave del gobierno para determinar las amenazas que penden sobre Estados Unidos, difundió en noviembre pasado en su cuenta de Twitter que filtraciones de correos electrónicos de Hillary Clinton demostrarían "lavado de dinero, crímenes sexuales con niños. etc".



Esos correos no existen, ni tampoco Flynn proporcionó evidencia de que pudieran ser reales. No obstante, Flynn aún mantiene el mensaje en su cuenta de Twitter, aunque desde que fuera nominado a su puesto ha reducido su participación en internet.



Su hijo, Michael Flynn Jr, se mantiene activo. Apenas el domingo pasado, Flynn Jr. ganó prominencia luego de que las autoridades arrestaran a un hombre que disparó en una popular pizzería de Washington DC, que algunos señalan de albergar una red de explotación sexual de menores liderada por Clinton.



De acuerdo con su testimonio, el sospechoso Edgar Maddison Welch decidió investigar por su cuenta los alegatos infundados que pululan en algunos círculos virtuales de la ultraderecha y la supremacía blanca, una escandalosa falsedad conocida como "Pizzagate".



Las autoridades han subrayado que ninguna evidencia existe de que sea real esta conspiración que implica a Clinton, lo que sin embargo no impidió que Flynn Jr afirmara en su cuenta de mensajes Twitter que "hasta que no se prueba que Pizzagate es falso, esto seguirá siendo una historia".



El mensaje es el último de una infundada serie de rumores perniciosos difundidos por Flynn Jr, como los que aseguran que el presidente Barack Obama y Clinton serán juzgados por traición cuando Trump acceda a la Casa Blanca.



Otros rumores difundidos por Flynn Jr apuntan a que hackers descubrieron un video que muestra al ex presidente Bill Clinton violando a una adolescente, y otros que Obama supuestamente muestra su erección a un grupo de reporteras.



Otras teorías difundida por Flynn Jr incluyen rumores de que el senador Marco Rubio participa en fiestas homosexuales, en que abundan la cocaína y los actos sexuales.



Flynn Jr no es un extremista cualquiera. De acuerdo con la revista electrónica Slate, Flynn Jr ha fungido como jefe de gabinete de su padre, ha sido empleado en su firma de consultoría y ha editado sus libros.



Asimismo, Flynn Jr mismo asienta en su biografía que pertenece al equipo de transición y, de acuerdo con el diario The New York Times, ostenta incluso una cuenta de correo oficial y ha estado presente en juntas de este grupo de personas.



Sin embargo, el vicepresidente electo, Mike Pence, negó este martes en una entrevista por televisión que Flynn Jr tenga "involucramiento alguno en el equipo de transición".