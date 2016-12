Merkel busca reelección en el partido conservador

La canciller alemana dice ante el UDC que su prioridad es asegurar que no se debilite Europa

BERLÍN, ALEMANIA (06/DIC/2016).- La canciller alemana Angela Merkel expresó el martes su resolución de impedir un nuevo ingreso masivo de migrantes como el del año pasado, al buscar su reelección como presidenta de su partido conservador para los próximos dos años.

Dijo ante un congreso partidario que su prioridad inmediata es asegurar que no se debilite Europa, estremecida por las crisis.

Merkel anunció el mes pasado su intención de presentarse a reelección como canciller en las elecciones previstas para septiembre próximo. Quiere tomar impulso para ello con su reelección como presidenta de la Unión Demócrata Cristiana.

La votación del martes en Essen, donde fue elegida presidenta de la UDC por primera vez en 2000, es una prueba de su prestigio ante los afiliados. No enfrenta opositor en su reelección.

El año pasado arribaron a Alemania alrededor de 800 mil solicitantes de asilo. Muchos llegaron después que Merkel decidió en septiembre de 2015 permitir el ingreso de los migrantes varados en Hungría. Desde entonces, las cifras han caído bruscamente, pero la política de Merkel hacia la crisis de migración provocó discordia en la UDC, que ha sufrido reveses en las elecciones estatales este año.

"Una situación como la de fines del verano (boreal) de 2015 no puede, no debería y no debe repetirse", dijo Merkel a los delegados al congreso partidario en Essen, en el oeste de Alemania.

Si bien Merkel insiste que Alemania seguirá acogiendo gente que realmente necesita protección, su gobierno ha endurecido las normas de asilo y declarado a varios países como "seguros", es decir que la gente que viene de allí no puede solicitar refugio.

Merkel fue la principal impulsora de un acuerdo entre la Unión Europea y Turquía en marzo para detener el flujo de migrantes.

Las encuestas dan ventaja a los conservadores, aunque no llegan al 41.5% de la intención de voto que tuvieron en las elecciones de 2013. Enfrentan la competencia del nuevo partido nacionalista Alternativa para Alemania, que ha ganado apoyo con sus ataques a la política migratoria de Merkel.

"La elección de 2017 será más difícil que cualquier elección anterior, al menos desde la reunificación alemana", dijo Merkel, debido a la "fuerte polarización de nuestra sociedad".