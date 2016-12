Trump se pronuncia por cancelar construcción de avión presidencial

Debido a que el costo de la aeronave ''está fuera de control, más de cuatro billones (de dólares)''

CIUDAD DE MÉXICO (06/DIC/2016).- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, pidió que se cancele la construcción del nuevo avión presidencial a cargo de la empresa Boieng, debido a que el costo de la aeronave "está fuera de control, más de cuatro billones".

Trump hizo su pronunciamiento con un mensaje en su cuenta oficial en Twitter esta mañana, semanas después de darse a conocer que la Casa Blanca había solicitado el reemplazo parcial de la flota de Boeing 747-8 para transporte presidencial.



"Boeing está construyendo un nuevo Fuerza Aérea Uno 4747 para futuros presidentes, pero los costos están fuera de control, más de cuatro mil millones de dólares. Cancelen la orden", apuntó el republicano, quien es propietario de un Boeing 757.



Trump no precisó empero si el costo aludido corresponde a una sola aeronave de esta generación, cuyo precio promedio, de acuerdo con reportes de prensa, puede oscilar en los 350 millones de dólares.



El periódico The Dayton Daily News dio a conocer el mes pasado que la Casa Blanca había pedido acelerar la adquisición de nuevos jets jumbo presidenciales para reemplazar a dos aviones Boeing 747-200 que son parte de la flota presidencial, conocidos como Fuerza Aérea Uno.



La solicitud se debe a que dos de los aviones actualmente en servicio alcanzarán el próximo año su expectativa de vida de 30 años de servicio.



El rotativo indicó entonces que ni la Fuerza Aérea ni Boeing dieron a conocer el costo estimado, pero indicó que a principios de este año la Fuerza Aérea había presupuestado mil 650 millones de dólares entre 2015 y 2019 para la adquisición de nuevos aviones para la flota presidencial.



Boeing informó entonces que el Boeing 747-8 a ser incorporado a la flota del Air Force One sería más grande, más rápido y volará más allá de la versión actual, siete mil 730 millas náuticas, casi mil millas más lejos que el Boeing 747-200.



El nuevo avión será el avión comercial más rápido y más largo del mundo, alcanzando velocidades de Mach. 0,855, midiendo 76.2 metros de longitud y un peso de máximo 493 toneladas con carga y pasajeros, ligeramente arriba de la capacidad actual.