Denuncian que decae lucha contra el hambre en Asia y el Pacífico

La FAO asegura que en el área aún hay 490 millones de personas sin alimentos

BANGKOK, TAILANDIA (06/DIC/2016).- La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) denunció hoy en Bangkok que pierde fuerza la lucha contra el hambre en la región de Asia y el Pacífico, cuando aún hay 490 millones de hambrientos.

La agencia multilateral señaló que casi uno de cada tres niños que habitan en esa parte del mundo sufren de retraso en el crecimiento por culpa de la malnutrición y pidió a los países afectados redoblar esfuerzos, principalmente en el Sur de Asia.

El llamamiento se hizo durante la presentación del informe "FAO's 2016 Asia and the Pacific Regional Overview of Food Insecurity - Investing in a Zero Hunger Generation".

"El análisis en este informe es una llamada de atención a todos los que estamos aquí, en Asia y el Pacífico. Para algunos el año 2030 aún queda muy lejos, pero solo faltan 14 años y todavía tenemos cerca de 500 millones de hambrientos en la región", dijo Kundhavi Kadiresan, asistente del director general de la FAO, según un comunicado.

El organismo reiteró su oferta de asistencia técnica para que los países cumplan con el objetivo de eliminar el hambre del mundo para el año 2030, pero también advirtió de que hay que aumentar la inversión en producción más eficiente y en investigación en un planeta con los recursos naturales cada vez más limitados.