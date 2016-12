Trump justifica su uso de Twitter ante 'deshonestidad' de la prensa

El presidente electo responde a las críticas por continuar usando esa plataforma

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (05/DIC/2016).- El presidente estadunidense electo Donald Trump afirmó hoy que mantiene el uso de su cuenta de Twitter para comunicarse con la opinión pública, por la "deshonesta" cobertura de la prensa ante la transición al próximo gobierno.



"Si la prensa me cubriera con exactitud y de manera honorable, tendría muchas menos razones para tuitear. Lamentablemente, no sé si eso va a suceder alguna vez", indicó el futuro mandatario en un mensaje en esa red social.



El republicano, quien no ha cesado sus duros señalamientos contra la prensa desde que comenzó su campaña electoral, respondería así a las críticas por continuar usando esa plataforma, a pesar de haber prometido que limitaría su utilización.



En los últimos días, Trump recurrió a Twitter para anunciar nombramientos en su gabinete e informar la charla telefónica que sostuvo la semana pasada con la presidente de Taiwán, Tsai Ing-wen, tras décadas de alejamiento público de Estados Unidos con esa isla.



La llamada provocó protestas del gobierno de China, que considera que Taiwán es una provincia rebelde.



Las controversias aumentaron la semana pasada, luego que se confirmara que su rival demócrata Hillary Clinton tuvo una ventaja de más de 2.5 millones de sufragios en el voto popular, pese a lo cual perdió en el Colegio Electoral.



Trump reiteró que él habría ganado el voto popular "si ustedes deducen los millones de personas que votaron ilegalmente" por Clinton.



El presidente electo también recurrió a Twitter para sostener su amenaza a las empresas estadounidenses que trasladen sus operaciones a otros países, de imponerles aranceles de 35 por ciento sobre los productos que quieran exportar a Estados Unidos.



La ex jefa de campaña de Trump, Kellyanne Conway, asesora principal de su equipo de transición, dijo el domingo al ser interrogada sobre el tema que hasta ahora no se ha decidido si el millonario mantendrá el control de su cuenta personal de Twitter cuando asuma la presidencia.



"Eso va a depender de él, del Servicio Secreto y de otros que tienen que ayudar a decidirlo", dijo durante una discusión el pasado viernes en la Universidad de Harvard.



Conway dijo que Trump considera que sus cuentas en Twitter y en Facebook, seguidas en conjunto por unas 25 millones de personas, constituyen excelentes plataformas para transmitir sus mensajes.



"Puedo decir de primera mano que existen mensajes sobre temas hechos por él que de lo contrario, no serían escuchados o vistos por esos 25 millones de personas si él no los publicara, y él ha estado siguiendo su juicio y sus instintos desde el principio", indicó.