China advierte a Trump por acercamiento a Taiwán

Pide que se respete el principio de 'una sola China'

PEKÍN, CHINA (05/DIC/2016).- El Gobierno chino advirtió hoy al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que la única manera de mantener la actual cooperación entre ambos países es el respeto de Washington con el principio de una "sola China".

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lu Kang, confió en que EU mantenga su compromiso con ese principio, por el que el único Gobierno chino al que reconoce Washington es el de Pekín, lo que le aleja de las aspiraciones independentistas de Taiwán.

"Sólo de esta manera podemos garantizar la continuidad del desarrollo de la cooperación de beneficio mutuo entre ambas partes", advirtió Lu en rueda de prensa, tras el reciente contacto telefónico de Trump y la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen.

Tras el contacto entre Trump y Tsai el pasado viernes, que rompió casi cuatro décadas de sensible política exterior de Estados Unidos hacia China, Pekín presentó una queja formal ante "las partes relevantes" estadounidenses, si bien el portavoz descartó hoy dar más detalles.

Lu se limitó a señalar que el régimen chino presentó su protesta en Pekín y en Washington y, ante la insistencia de los periodistas, consideró que es fácil descifrar "quién es la parte relevante".

"Creo que la parte estadounidense, incluido el equipo de transición del señor Trump, tienen clara nuestra postura", aseguró el portavoz, sin abundar en qué contactos se han llevado a cabo entre el Gobierno chino y el presidente electo.

El portavoz tampoco quiso comentar los "tuits" publicados por Trump el domingo, en los que arremetió nuevamente contra China en medio de las críticas que ha recibido por su contacto con la líder taiwanesa el pasado viernes.

"No tenemos ningún comentario sobre lo que motivó a Trump a publicar esos tuits", zanjó Lu.

La llamada entre Trump y Tsai provocó el primer conflicto diplomático con China y generó optimismo en Taiwán, donde hoy se pidió a Pekín que no reaccione de forma exagerada a este contacto.

La búsqueda de mejores lazos con Estados Unidos no va contra el compromiso de paz y estabilidad en los lazos con China, dijo hoy en una improvisada rueda de prensa la ministra del Consejo de Asuntos de China Continental (CACC), Chang Hsiao-yueh, antes de participar en un comité parlamentario.

El Gobierno taiwanés no tiene la más mínima intención de volver "al anterior sendero de antagonismo" con China y no se unirá a un país para atacar a otro, agregó Chang, en referencia a que no se volverá a la política de enfrentamiento con China bajo el presidente Chen Shui-bian (2000-2008) y a que no colaborará con Estados Unidos en contra de China.

La llamada de felicitación de la presidenta isleña a Trump no debe ser vista por China como algo inusual, dijo Chang.