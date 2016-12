Severa advertencia de China a Trump tras desliz sobre Taiwán

El ministerio chino de Relaciones Exteriores insiste en que hay una sola China de la cual Taiwan es parte inalienable

BEIJING, CHINA (03/DIC/2016).- China lanzó una advertencia a Donald Trump tras su conversación telefónica con la presidenta de Taiwán que contradice el principio de "una sola China", aunque los analistas descartan mayores consecuencias y atribuyen el desliz a la inexpericencia del presidente electo de Estados Unidos.

"Hemos transmitido una protesta solemne a la parte estadounidense correspondiente. Hay que insistir en el hecho de que sólo existe una China y que Taiwán es parte inalienable del territorio chino", zanjó en un comunicado el ministerio chino de Relaciones Exteriores.

La formulación refleja una clara irritación: el presidente electo de Estados Unidos violó 40 años de cauta política estadounidense al aceptar hablar por teléfono con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, que llamó al magnate para felicitarlo.

Durante la conversación, Trump y Tsai Ing-wen "mencionaron los estrechos lazos económicos, políticos y de seguridad entre Taiwán y Estados Unidos", según indicó el equipo de transición del futuro inquilino de la Casa Blanca. "El presidente electo Trump también congratuló a la presidenta Tsai por convertirse en presidenta de Taiwán este año", agregó.

Washington cortó relaciones diplomáticas con la isla en 1979 y reconoce a Beijing como el único gobierno de "una China", aunque mantiene amistosos lazos no oficiales con Taiwán.

Taiwán está de hecho separado de la China comunista y dotado de un gobierno independiente desde 1949, aunque Pekín considera que la isla forma parte del territorio nacional.

"El gobierno de la República Popular China es el único gobierno legítimo representante de China. Es un hecho reconocido por la comunidad internacional, y el fundamento político de las relaciones sino-estadounidenses", reitera el comunicado del ministerio chino de Exteriores.

Poco antes, el sábado por la mañana el ministro chino de Exteriores pareció culpar más bien del incidente a Taiwán.

"No es más que una baja maniobra urdida por Taiwán, que sencillamente no puede cambiar el marco de una sola China ya integrado por la comunidad internacional", dijo Wang Yi al canal de Hong Kong Phoenix TV. "No creo que cambie la política adoptada desde hace años por Estados Unidos", añadió.

La Casa Blanca se apresuró a reafirmar su "firme compromiso" con ese principio de una sola China. "No hay ningún cambio en nuestra política tradicional" indicó Emily Horne, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional.