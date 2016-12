Avión de la policía de Indonesia se estrella en el mar

La Autoridad de Aviación Civil de Singapur confirmó que un avión de la policía había perdido contacto con el control del tráfico aéreo

YAKARTA, INDONESIA (03/DIC/2016).- Un avión bimotor operado por la policía de Indonesia se estrelló en el mar cerca de la isla oriental de Batam con 12 personas a bordo, informaron las autoridades locales, mientras reportes de la prensa local señalan que no hay sobrevivientes.



La Marina de Indonesia ha desplegado tres naves y dos patrulleras para la operación de búsqueda y rescate.



Restos de la nave M-28 Skytruck fueron encontrados por los pescadores flotando en aguas de la isla de Pulau Senayang, provincia de Riau Islands, a las 11:30 horas locales. Partes de los cuerpos se encontraron entre los escombros.



La Autoridad de Aviación Civil de Singapur (CAAS) confirmó que un avión ligero de la policía de Indonesia había perdido el contacto con el control del tráfico aéreo.



Las operaciones de búsqueda de Singapur fueron activados posteriormente por el Centro de Coordinación de Rescate, que es administrado por la CAAS y apoyado por otros organismos.



"Su última posición conocida estaba a unas 40 millas náuticas al sudeste de Tanjung Pinang," dijo la CAAS, de acuerdo con el diario The Straits Times.



"Con la aprobación de las autoridades de Indonesia, un helicóptero Súper Puma y un avión Fokker 50 se encuentran actualmente en el lugar del siniestro apoyando a los indonesios ..." indicó.



El avión, con cinco tripulantes y ocho pasajeros, perdió contacto con las autoridades del control aéreo unos 50 minutos después de despegar de la isla de Bangka frente a la costa sureste de la isla de Sumatra, dijo en un comunicado la policía.



Reportes preliminares indican que en la aeronave viajarían entre 13 y 16 personas, pero no se ha verificado este dato.



Anteriormente, el jefe de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate, Henry Bambang Soelistyo, señaló que hay versiones de testigos sobre posibles objetos flotando en el mar que podrían tener relación con la aeronave.