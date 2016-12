Liberan a seis personas tomadas como rehenes en París

Desconocen si el ladrón fue detenido o abatido por la policía

PARÍS, FRANCIA (02/DIC/2016).- La Policía Nacional francesa liberó hoy a seis personas, sanas y salvas, que permanecían retenidas en una agencia de viajes en el sur de París, la cual fue asaltada por un hombre armado, informaron fuentes municipales.



"No hay heridos", aseguró a la prensa Jerome Coumet, presidente municipal del XIII distrito de la capital francesa, en el que se ubica la agencia de viajes.



La intervención policial se produjo pasadas las 20:00 horas locales (18:00 GMT), en la agencia ubicada en el boulevard Massena, al sur de la capital francesa.



El operativo fue realizado por agentes del cuerpo de élite de la Brigada de Intervención de la Policía Nacional (BRI, por sus siglas en francés).



Coumet aseveró que el asaltante "no tomó rehenes", y afirmó que desconocía si el ladrón fue detenido o abatido por la policía.



"No ha habido toma de rehenes. La policía intervino con eficacia y usaron video, lo que permitió a la brigada intervenir", explicó a los medios.



Según Coumet, las seis personas liberadas son atendidas por personal de salud del cuerpo de bomberos de París.



La propietaria del establecimiento, de dos niveles, logró escapar del local al producirse el asalto, que comenzó cuando se disponía a cerrar la agencia.



"No hay daños humanos. La gente tenía miedo. Sintió una gran emoción", comentó a los medios locales, Coumet, quien elogió la "reacción" de las fuerzas del orden.



El asaltante, no identificado, entró armado en el establecimiento pasadas las 18:30 hora local (10:30 tiempo de México) precisaron fuentes policiales, que acordonaron la zona con un perímetro de seguridad.



Una estación de metro cercana fue cerrada al igual que el tráfico de vehículos de la calle.