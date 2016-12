Anuncian cumbre latina anti-Trump en sur de California

Organizaciones prepararán un plan de acción ante el gobierno que encabezará el magnate

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS (01/DIC/2016).- Activistas latinos convocaron hoy a una cumbre de organizaciones hispanas, para el próximo sábado en esta ciudad, donde se prepararía un plan de acción ante el gobierno que encabezará Donald Trump a partir del 20 de enero próximo.



"Todas las organizaciones latinas debemos preparar un plan de acción y no quedarnos solo en marchas o reclamos públicos aislados", dijo el activista y catedrático universitario Armando Navarro.



La Cumbre Histórica Preliminar del Liderazgo Latino/Mexicano se llevará a cabo en el Cal State University en San Bernardino (CSUSB).



"Hasta el momento no hay ningún esfuerzo de unir fuerzas latinas frente a la administración del ahora presidente electo Donald Trump", se quejó Navarro, profesor emérito de la Universidad de California en Riverside, reconocido activista y miembro de organizaciones proinmigrantes del sur de California.



"Las organizaciones debemos dejar atrás diferencias y enfrentamientos internos para pasar a definir una dirección de cómo vamos a actuar", puntualizó.



"Y más cuando ya sabemos la posición que ha anunciado Trump y como será su gestión, que se caracterizaría por la persecución y la amenaza contra minorías", anotó.



"Por eso esperamos la llegada de más de 100 líderes y representantes de organizaciones para que expongan sus propuestas y se delinee un plan de acción", indicó.



Entre estos se espera una asistencia de dirigentes de organizaciones, estudiantes, sindicatos, de negocios, comunitarios, religiosos y defensores de derechos, entre otros.



Este encuentro formará parte de una cumbre estatal que se prevé se llevará a cabo a finales de enero próximo, lo que coincidirá con la toma de protesta de Trump como presidente de Estados Unidos.



"Estos encuentros serán vitales para preparar una estrategia no solo estatal, sino nacional e internacional en este difícil momento para los latinos", resaltó.



Navarro aseguró que en el evento estarán como invitados los cónsules de México y Guatemala, además de políticos locales.



"Entendemos que ahora la cosa es más seria de lo que se pensaba en el 2006 con la Ley Sensenbrener, que criminalizaba a los indocumentados, y por eso hay que actuar", aseveró.



El encuentro se llevará a cabo entre las 09:00 y las 13:00 horas locales (entre 01:00 y 05:00 GMT) en la biblioteca de la CSUSB, ubicada en el Este de Los Ángeles.



"Su llamado a deportar a 12 millones de indocumentados, la construcción de una nueva barda, la posible cancelación del TLC (Tratado de Libre Comercio para América del Norte) y el fin de las remesas a México, junto con otras políticas nefastas deteriorarán las relaciones de este país", aseguró.



El encuentro será dirigido por Enrique Murrillo, profesor y fundador de Latino Education and Advocacy Days (LEAD) en CSUSB y por George Aguilar de Inland Empire LULAC Council.