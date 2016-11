Absuelven a policía que mató a un afroamericano en Charlotte, EU

El fiscal anunció que la acción del oficial estuvo 'sujeta a derecho' y no será procesado

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (30/NOV/2016).- El policía que en septiembre mató a un negro en Charlotte, sudeste de Estados Unidos, hecho que generó violentas manifestaciones, no será procesado por la justicia ya que su acción estuvo "sujeta a derecho", anunció el miércoles el fiscal local.

El 20 de septiembre último, Keith Lamont Scott, de 43 años, armaba un cigarrillo de cannabis en su vehículo estacionado frente a su casa en Charlotte, Carolina del Norte, cuando dos policías pasaron por el lugar.

Uno de ellos, Brentley Vinson, también negro, disparó cuatro veces contra Lamont Scott, según el informe policial leído el miércoles en una conferencia de prensa por el fiscal del condado de Mecklenburg, Andrew Murray.

Como respuesta al reclamo de la gente, la policía publicó en ese entonces imágenes de video del incidente, pero ello mantuvo la confusión sobre un asunto decisivo: ¿era necesario abatir a Keith Lamont Scott, quien no parecía una amenaza ni estaba armado?

"Scott no obedeció las órdenes, actuó de forma aberrante y salió del vehículo con un arma en la mano. No corrió, no soltó su arma, no la dejó dentro del vehículo, pero retrocedió, hablándole a los policías", contó el fiscal Andrew Murray.

Según él, el policía Brentley Vinson se sintió en peligro "inminente" y disparó contra Keith Lamont

Scott a la altura del puño, el abdomen y el hombro.