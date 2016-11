Fidel ofreció democracia pero sucedió lo contrario, dice su hermana

Juanita Castro considera que es tiempo de que las cosas comiencen a cambiar de forma positiva

GUADALAJARA, JALISCO (30/NOV/2016).- La hermana del recién fallecido líder cubano Fidel Castro, Juanita Castro Ruz, habla sobre el destino que podría tener Cuba después de la muerte del mandatario, esta mañana con Loret de Mola, por medio de llamada telefónica.

Dice que es natural sentir el duelo sobre la muerte de su hermano, más allá de los ideales que pueda tener una persona, es una situación familiar y desea que pueda descansar. Asegura que la vida sigue, continuar es parte de la muerte.

Ellos eran una familia de siete hermanos, una familia normal de Cuba, dice la hermana de Fidel, asegura tener buenos recuerdos de su niñez y adolescencia, agradables, podría considerarlos como los mejores momentos de su vida.

Sin embargo, Juanita Castro habla sobre cómo fue el rompimiento con su hermano; Fidel fue apoyado por todos los cubanos, incluyendo ella, cuando luchó contra la dictadura de Fulgencio Batista, con la revolución, deseaban los cambios para el país, ofreció democracia y libertad, que todos tuvieran justicia social, las mismas oportunidades.

Pero sucedió todo lo contrario, dice que esa situación fue frustrante para el país, esto provocó que se sintiera engañada con todo lo que vino después, ella no quería eso, prefirió continuar su lucha, continuar defendiendo sus ideales.

Sobre el futuro de Cuba, Juanita asegura que Fidel ya estaba retirado de la dirección, su figura visible era Raúl desde hace tiempo, por ello considera que las cosas seguirán avanzando, espera que sea de forma positiva, por el bien de los cubanos para que recuperen todas sus libertades.

Para la hermana del líder, Cuba ha estado suprimida casi 60 años bajo un sistema que no ha funcionado y considera que es tiempo de que las cosas comiencen a cambiar, que se desemboque en un sistema democrático donde el pueblo pueda decidir su propio destino, su propia forma de gobierno.

Sobre las declaraciones de Donald trump, en las que aseguró que sólo mantendrá relaciones con Cuba si le conviene a los cubanoamericanos, Juanita Castro considera que a quien le tiene que convenir es a los cubanos que viven en en el país, Trump no puede decidir el destino de Cuba, así como los cubanoamericanos ni americanos no pueden incidir en sus procesos. Dice que el pueblo no puede salir de un Fidel para entrar en un Trump.

Espera que el destino de Cuba, aunque sus ojos no puedan verlo debido a su edad, a pesar de no saber cuánto tiempo más pueda vivir, desea que haya cambios positivos que traigan una tranquilidad, progreso, felicidad y amor que quite odios y resentimientos.