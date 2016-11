América Latina aún tiene esperanzas: Rigoberta Menchú

En su visita a la FIL, la Premio Nobel de la Paz asegura que son los ciudadanos quienes deben crear estas oportunidades

GUADALAJARA, JALISCO (29/NOV/2016).- Al hablar sobre la realidad que vive Iberoamérica en estos momentos, la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum, aseguró que la región aún tiene esperanzas, pero las tienen que crear quienes viven en ella.



"Estoy completamente segura que nadie nos va a venir a resolver los problemas, los vamos a resolver nosotros, con un nacionalismo que no sea para repudiar al otro, sino para crear políticas públicas que necesitamos. Porque sí hay esperanzas, pero nosotros debemos inventarlas".



Durante la charla en el marco de la FIL 2016, Menchú Tum señaló que los procesos que vive el mundo, como el triunfo de Trump y el "No" a la paz en Colombia, son ejemplos de que la educación no va por buen camino.



"Valoremos lo que tenemos, retomemos nuestros valores y nuestras tradiciones. La educación nos ha fallado, tiene que redireccionar su agenda y tiene que ser humanista, no se puede educar para ser máquinas. Pero siempre hay que pensar que todos tenemos una elección, yo puedo elegir lo que hago, nadie me obliga".



Bajo este mismo tenor, habló de la importancia de la lectura y de escribir sobre las guerras, los genocidios y todo lo que ha afectado al mundo. "Ocultar la verdad es el peor crimen que se puede cometer contra las víctimas".



Además, dijo, la Región no es hoy lo que era hace algunos años. "Los procesos de América Latina, los genocidios y las dictaduras, han empoderado a los pueblos. Ahora se vive una lucha contra la esclavitud contemporánea. Eso es lo que ha cambiado la historia de América Latina".



EL INFORMADOR/ ELIZABETH MONDRAGÓN