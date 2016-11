Denuncian que unos 100 mil menores están atrapados en Alepo

Los niños se encuentran acorralados y temen que bombardeos acaben con ellos

BEIRUT, LÍBANO (29/NOV/2016).- Al menos 100 mil menores de edad se han quedados atrapados en los barrios del este de Alepo que siguen en poder de la oposición, tras el avance de las fuerzas gubernamentales, denunció hoy la ONG británica Save the Children.

El progreso del Ejército sirio y de sus aliados ha causado, en las últimas 36 horas, el desplazamiento de miles de personas y ha acorralado a otras 250 mil en la parte que queda en poder de los opositores, recordó la organización en un comunicado.

"Con tanta gente atrapada en un espacio que cada vez se reduce más, los menores no pueden ser nada más que blancos que esperan las bombas", dijo la directora del grupo para Siria, Sonia Khush.

"Estamos oyendo que las cosas están tan mal que muchas familias temen que no sobrevivirán a lo largo de la noche", afirmó.

Los desplazados dentro de la parte oriental de Alepo se encuentran en áreas de completa devastación, cuyos residentes habituales viven desde hace semanas en la calle, en medio de edificios derrumbados y sin comida o refugio adecuado.

Además, afrontan el riesgo creciente de encontrarse con artefactos sin explotar.

"Conforme más gente intenta refugiarse entre las ruinas o trata de encontrar formas de escapar en medio de todo el caos, la probabilidad de que bombas de racimo o artefactos que no han explotado estallen, matando e hiriendo a civiles indefensos, está aumentando", advirtió Khush.



La responsable de Save the Children expresó también su preocupación por los civiles que permanecen en las zonas capturadas recientemente por las fuerzas armadas, "especialmente, tras las informaciones no confirmadas de que hombres y niños están siendo separados de sus familias, interrogados e incluso arrestados".

La ONG reiteró su llamamiento de que se permita el acceso humanitario a Alepo, donde los civiles no disponen de agua limpia o servicios médicos.