Exilio cubano convoca a concentración masiva tras muerte de Fidel

Harán un mitin el próximo miércoles con el fin de presionar 'por la libertad y democracia'

MIAMI, ESTADOS UNIDOS (27/NOV/2016).- Exiliados cubanos, tras conocer la muerte de Fidel Castro, convocaron hoy a un mitin para el próximo miércoles frente al Monumento a los Caídos en Playa Girón (fallida invasión a Cuba de Bahía de Cochinos), con el fin de presionar "por la libertad y democracia" de Cuba.



"Estamos orgullosos de cómo nuestra comunidad se ha movilizado en los últimos días al salir a las calles para exigir libertad y democracia para Cuba a raíz de la muerte del tirano", dijo en rueda de prensa Humberto Argüelles, veterano de la Brigada 2506 que participó en Bahía de Cochinos.



"Hay que decirle al mundo que llegó el momento de unirnos por la libertad y justicia de Cuba, en estos momentos críticos hay que mantener la presión por el futuro de Cuba", señaló Argüelles.



Tras la muerte de Fidel Castro el pasado viernes, miles de cubanos exiliados se lanzaron a las calles de manera espontánea durante casi 24 horas para celebrar la muerte del que llaman "un dictador".



Argüelles destacó "el aliento moral" que les dio el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en la víspera al mencionar a la Brigada en sus palabras a raíz de la muerte de Castro, al cual calificó de "dictador brutal".



Trump hizo una visita a la Brigada casi al final de su campaña para ganar la Casa Blanca y -según dijo Argüelles- prometió que "no iba a defraudar el pensamiento de la Brigada y del pensamiento de los cubanos por una Cuba libre".



Trump, quien tomará posesión el próximo 20 de enero, ha dicho que la normalización de relaciones con Cuba realizada por el gobierno de Barack Obama, estaba bien, pero que pensaba que Obama no había realizado un buen acuerdo y que él podría hacerlo mejor.



También en una visita a la Brigada dijo que puede revertir los acuerdos logrados por su predecesor, a menos de que el régimen de Cuba cumpla con sus exigencias "y el acuerdo que se merece la gente que vive en Cuba y aquí, incluso que proteja libertades políticas y religiosas".



María Antonieta Lima, representante en Miami de las Damas de Blanco (grupo que pide en forma pacífica la libertad de los presos políticos en la isla), dijo durante la rueda de prensa que al morir Fidel Castro "se acabaron los fidelistas" en Cuba.



"Los que quedan en la isla no son comunistas y con todas las necesidades que han pasado y con el triunfo de Donald Trump ya veremos cómo son las cosas", expresó.



Lima dijo que tras la muerte de Castro esperan que la represión contra los opositores aumente, pues "ya no está la imagen de Fidel Castro".



Argüelles enfatizó que mientras no haya un cambio de gobierno con la salida del actual presidente Raúl Castro no habrá cambios en la isla.