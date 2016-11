Clinton se suma a recuento de votos en Wisconsin; Trump lo descalifica

La campaña de la ex candidata señala que posiblemente también lo hagan en Michigan y Pensilvania

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (26/NOV/2016).- La campaña de la ex candidata demócrata a la presidencia estadounidense, Hillary Clinton, se unirá a un recuento de votos, solicitado en el estado de Wisconsin por el Partido Verde, informó hoy el abogado Marc Elías.



Elías señaló en una publicación que "potencialmente" la campaña también lo hará en otros dos estados, Michigan y Pensilvania, donde expertos apuntaron la posibilidad de que haya habido manipulación cibernética, aunque el abogado dijo que no han visto evidencia de ello.



La campaña de Clinton pedirá el recuento en Michigan y Pensilvania si el Partido Verde también lo busca, indicó Elías, quien precisó que la campaña realiza una intensa búsqueda de signos de piratería cibernética rusa u otras irregularidades en el recuento de votos.



El presidente electo, Donald Trump, desestimó el sábado el recuento, y en un comunicado dijo que "la elección ha terminado", por lo que "debemos aceptar este resultado y mirar hacia el futuro".



El presidente electo criticó el esfuerzo del Partido Verde como una "estafa", y acusó a la ex candidata Jill Stein de intentar llenar sus arcas de dinero con donaciones que, según el republicano, ella no gastará realmente en un recuento.



"Esta es una estafa del Partido Verde para una elección que ya se ha concedido, y los resultados de esta elección deben ser respetados en lugar de ser desafiados y abusados, lo que es exactamente lo que está haciendo Jill Stein", dijo Trump, sin mencionar a Clinton.



Stein pidió un recuento en Wisconsin el viernes por la tarde, una hora antes de que venciera el plazo, tras recaudar más de cuatro millones de dólares, y espera extender su solicitud en Michigan y Pensilvania, donde hay posibilidad de tramitarlo la próxima semana.



En 2004, el Partido Verde impugnó los resultados electorales en el estado de Ohio, luego que sus partidarios dijeron tener evidencias de irregularidades durante el proceso electoral, lo que llevó al encarcelamiento de varios funcionarios de casillas.



De acuerdo con expertos independientes, Clinton obtuvo siete por ciento menos votos en los condados con sistemas computarizados en Wisconsin, comparado con el uso de boletas de papel, según reportó New York Magazine.



Clinton perdió Wisconsin por apenas 27 mil votos, 0.7 por ciento del total de sufragios emitidos, y en Michigan y Pensilvania se registraron patrones de voto similares.



En los tres estados ganó Trump, pero si hubiera triunfado Clinton, como apuntaban los sondeos, la exprimera dama habría ganado en el Colegio Electoral.