'¡Libertad!', gritan cubanos en Miami tras muerte de Castro

''!Pa'rriba, pa' bajo, Fidel pal' carajo!'', corea la multitud frente al icónico Café Versalles

MIAMI, ESTADOS UNIDOS (26/NOV/2016).- Con cánticos, banderas cubanas, cacerolazos y tocando las bocinas de sus autos, miles de exiliados cubanos inundaron hasta esta madrugada las calles de Miami para celebrar la muerte del líder cubano Fidel Castro.



Las escenas a través del Condado-Miami Dade, donde residen casi dos millones de cubanos, eran también de celebración y emoción a flor de piel en zonas como La Pequeña Habana, Hialeah, Westchester y Kendall.



"!Pa'rriba, pa' bajo, Fidel pal' carajo!", coreaba la multitud frente al icónico Café Versalles de la Pequeña Habana, que después de décadas de falsas alarmas, esta vez era testigo de la muerte real.



"Como me hubiera gustado que mi padre hubiera visto esto", dijo Natali Gutiérrez, de 28 años, con lágrimas en los ojos, cuyo padre falleció hace dos años, mientras la multitud gritaba "libertad, libertad, libertad".



"Aunque no me gusta celebrar la muerte de nadie, sin duda hay regocijo, se acaban 60 años de angustia de un pueblo", señaló por su parte Humberto García de 42 años.



"Esto es lo mejor que nos pudo haber pasado a nosotros los cubanos", dijo a su vez Lester Pérez de 37 años de edad.



Una enorme hilera de autos tocando sus bocinas hizo colapsar la Calle 8 y la policía cerró la céntrica calle para acomodar a los cubanos que llegaban de todos lados algunos con sus hijos, otros en pijama y hasta con sus perros.



"Fidel tirano, llévate a tu hermano", gritaba la multitud en referencia al actual presidente de Cuba, Raúl Castro, quien fue el encargado de anunciar la noche del viernes la muerte del octogenario líder.



No faltó el que llevó un karaoke al lugar y se escucharon las notas del tema "Nuestro día ya viene llegando" de la estrella cubana Willi Chirino y que fue entonado con gran sentimiento por la multitud agolpada bajo una lluvia intermitente.



"Estamos en victoria también por el presidente electo Donald Trump porque ha dicho que va a quitar los acuerdos que hizo el gobierno de Obama con Cuba y al mismo tiempo reforzar las regulaciones para disminuir el comercio y el pueblo de Cuba va a tener una rebelión", dijo el activista anticastrista Miguel Saavedra de Vigilia Mambisia.



Saavedra, quien ha hecho infinidad de actos de repudio contra los Castro, destapó una botella de champaña para celebrar la ocasión en medio de la multitud en la que también se encontraba un sujeto con un disfraz de Donald Trump que hacia mayor el jolgorio entre los cubanos.



Muchos de los cubanos exiliados votaron por Trump con la esperanza de que esgrima una política más de línea dura hacia la isla que pudiera producir algún cambio en el gobierno de Cuba que encabeza Raúl Castro.

